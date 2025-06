Terrorisme – Maroc : une étudiante affiliée à Daech arrêtée pour « préparation d’un attentat terroriste »

— Un plan terroriste « extrêmement dangereux » déjoué grâce à une coopération maroco-française

Le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ) a annoncé l’interpellation, vendredi à Rabat, d’une jeune extrémiste affiliée à l’organisation terroriste Daech, soupçonnée de préparer un attentat d’une extrême gravité visant à porter gravement atteinte à l’ordre public.

Agée de 21 ans, la suspecte, qui poursuit ses études dans un institut supérieur technique à Rabat, a été arrêtée sur la base de renseignements précis fournis par la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), en étroite coopération avec les services de renseignements français.

Cette action coordonnée a permis d’identifier la jeune femme, de surveiller ses agissements et de neutraliser son projet terroriste avant son passage à l’acte, indique un communiqué officiel du BCIJ.

Des explosifs, des poisons et des manuels de radicalisation saisis

L’enquête préliminaire révèle que la mise en cause s’était activement engagée dans la préparation d’actes terroristes. Elle avait acquis des compétences en fabrication d’explosifs et en préparation de poisons, et s’était procuré certains équipements nécessaires à la réalisation de son plan. Son objectif initial était de cibler un lieu de culte situé à Rabat, précise le BCIJ.

La perquisition menée à son domicile a permis la saisie de produits inflammables, de manuscrits prônant l’extrémisme, ainsi que de livres faisant l’apologie du fanatisme, de la haine et du radicalisme. Ces éléments confirment le niveau avancé de radicalisation de la suspecte et la dangerosité de ses intentions.

Une enquête approfondie pour démanteler le réseau derrière la radicalisation

La jeune femme a été placée en garde à vue, à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en matière de terrorisme. Les investigations visent à identifier les personnes ou groupes impliqués dans son recrutement, à retracer les circuits de sa radicalisation et à déterminer ses éventuelles connexions avec des cellules terroristes, tant au niveau national qu’international.

Cette opération souligne une fois de plus l’efficacité des mesures proactives mises en œuvre par les services de sécurité marocains pour prévenir toute menace terroriste.

Elle illustre également la solidité de la coopération bilatérale entre la DGST et les services de renseignements français dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, dans un contexte international marqué par la persistance de menaces émanant des organisations terroristes et de leurs ramifications régionales.

Article19.ma