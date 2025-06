Clean energy – La co-entreprise sino-marocaine COBCO lance la production de matériaux pour batteries électriques

La société sino-marocaine COBCO a annoncé, mercredi, le démarrage de la production de composants pour batteries lithium-ion sur son site de Jorf Lasfar, à 125 kilomètres au sud de Casablanca.

Cette coentreprise est le fruit d’un partenariat entre le fonds d’investissement marocain Al Mada et le géant chinois des matériaux pour batteries CNGR Advanced Materials, selon Reuters.

Un projet stratégique pour la filière électrique

Dans une première phase, l’usine produira deux composants essentiels aux batteries lithium-ion : le nickel-manganèse-cobalt (NMC) et les précurseurs de cathodes (pCAM), a précisé COBCO dans un communiqué. Ces matériaux sont issus de métaux clés comme le nickel, le cobalt et le manganèse, indispensables aux véhicules électriques et aux solutions de stockage d’énergie.

L’objectif est d’atteindre une capacité annuelle de production équivalente à 70 gigawatt-heures, soit de quoi équiper un million de véhicules électriques, selon une source proche du projet.

À terme, le site vise une production annuelle de 120.000 tonnes de précurseurs NMC et 60.000 tonnes de cathodes lithium-fer-phosphate (LFP). La fabrication des cathodes LFP démarrera « dès qu’un écosystème régional autour de cette technologie sera en place », précise la société.

Le Maroc, futur hub africain des batteries électriques

Cette inauguration marque une étape majeure dans l’ambition du Maroc de devenir un acteur incontournable de la chaîne de valeur des batteries électriques, en adaptant son industrie automobile aux exigences de la transition énergétique mondiale.

Parallèlement, le constructeur sino-européen Gotion High Tech investit 6,5 milliards de dollars dans la première gigafactory d’Afrique, dont la production devrait démarrer au troisième trimestre 2026.

Deux autres entreprises chinoises, Hailiang et Shinzoom, ont également annoncé la construction d’usines près de Tanger, dédiées respectivement à la production de cuivre et d’anodes, composants cruciaux des batteries.

Le groupe chinois BTR New Material Group prévoit pour sa part de produire des cathodes à Tanger, ajoute Reuters.

