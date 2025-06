Partenariat – Rabat et Paris signent un plan d’action sécuritaire contre le crime organisé

— Le Maroc et la France ont franchi un nouveau cap dans leur coopération sécuritaire.

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a signé à Rabat un plan d’action conjoint avec son homologue français, Louis Laugier, Directeur général de la Police nationale.

Une feuille de route pour lutter contre la criminalité transfrontalière

Ce plan définit les priorités partagées des deux polices nationales dans la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et la traque des fugitifs. Il prévoit également la création de groupes de travail conjoints, l’échange d’informations et la coopération technique et opérationnelle.

Coopération renforcée en vue des grands événements sportifs

La France a exprimé sa gratitude aux services marocains pour leur appui dans des dossiers sensibles liés à la menace terroriste et à la criminalité organisée. Elle s’est dite prête à soutenir le Maroc dans la sécurisation des grandes manifestations sportives à venir, en écho aux Jeux olympiques de Paris.

Hammouchi décoré de la Légion d’honneur

En marge de cette visite, Abdellatif Hammouchi a été décoré de l’insigne d’Officier de la Légion d’Honneur, la plus haute distinction française, remise par l’ambassadeur Christophe Lecourtier. Cette décoration salue le rôle pionnier du Maroc dans la sécurité régionale et internationale, et la solidité du partenariat stratégique entre Rabat et Paris.

