Libertés – Maroc : L’AMDH dénonce “l’annulation injustifiée” de sa conférence de presse par le Syndicat de la presse (SNPM)

L’Association marocaine des droits humains (AMDH) et plusieurs organisations de la société civile dénoncent le retrait de dernière minute du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), qui avait initialement accepté d’héberger une conférence de presse sur la corruption et les droits humains, prévue ce mercredi 25 juin à 11h00.

Une volte-face du SNPM jugée “incompréhensible”

Dans un communiqué diffusé mardi, les membres de la plateforme citoyenne contre la corruption et pour la transparence, à laquelle appartient l’AMDH, expriment leur “incompréhension face à cette rétractation soudaine” de Abdelkabir Khachichen, chef du SNPM.

Celui-ci avait pourtant donné son accord par écrit dès le lundi 23 juin via la demande introduite par Transparency Maroc, en charge de la logistique.

Les organisateurs estiment que ce geste constitue une entrave à la liberté d’expression associative et un recul symbolique, d’autant plus regrettable qu’il émane d’un syndicat historiquement engagé pour les causes démocratiques

Nouveau lieu : Transparency Maroc accueille la conférence

Malgré ce contretemps, la conférence de presse est maintenue au même horaire, soit mercredi 25 juin à 11h00, mais se tiendra désormais au siège de Transparency Maroc, sis 28, rue Oum Errabiâ, Agdal – Rabat (à proximité sud du centre commercial Kaïs).

Les organisateurs renouvellent leur invitation à tous les médias nationaux et internationaux, qui ont largement relayé le premier communiqué, à couvrir cet événement essentiel, consacré à la défense des droits économiques, à la justice sociale et à la lutte contre la corruption.

Une mobilisation collective de 23 organisations

La conférence est portée par une large coalition associative, dont :