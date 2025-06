Crise au Moyen-Orient – Royal Air Maroc suspend ses vols vers Doha

— Un vol RAM contraint de faire demi-tour

Selon une source au sein de Royal Air Maroc (RAM), le vol quotidien reliant Casablanca à Doha a été contraint de rebrousser chemin ce lundi, en raison de la fermeture de l’espace aérien qatari pour des raisons sécuritaires.

L’Iran frappe la base américaine d’Al-Udeid

Cette décision intervient dans un contexte d’escalade militaire entre Téhéran et Tel Aviv. L’Iran a tiré six missiles sur la base américaine d’Al-Udeid au Qatar, après que les États-Unis sont intervenus militairement ce week-end en bombardant le site nucléaire iranien de Fordow lors de l’opération surprise baptisée « Midnight Hammer », impliquant des bombardiers furtifs B-2 Stealth et des missiles Tomahawk.

Vols suspendus vers Doha et Dubaï

L’avion de la RAM, immatriculé CN-RGX, qui assure la liaison régulière entre Casablanca et Doha, est ainsi retourné au Maroc, affirme la même source sans fournir davantage de précisions. Tous les vols à destination de Doha sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Par ailleurs, si les vols vers l’Arabie Saoudite sont maintenus, ceux à destination de Dubaï devraient également être annulés dans les prochaines heures, selon la même source.

Article19.ma