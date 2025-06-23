URGENT – LE MAROC CONDAMNE L’ATTAQUE IRANIENNE QUI A CIBLÉ « LA SOUVERAINETÉ » DU QATAR

LE ROYAUME DU MAROC EXPRIME SA VIVE CONDAMNATION DE L’ATTAQUE FLAGRANTE DE MISSILES AYANT VISÉ LA SOUVERAINETÉ DE L’ÉTAT DU QATAR FRERE ET SON ESPACE AÉRIEN.
LE ROYAUME DU MAROC EXPRIME SA PLEINE SOLIDARITÉ AVEC L »ÉTAT DU QATAR FRERE FACE A TOUT CE QUI EST DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SA SÉCURITÉ ET A LA QUIÉTUDE DE SES CITOYENS.
LE ROYAUME DU MAROC EXPRIME SA VIVE CONDAMNATION DE L »ATTAQUE ODIEUSE DE MISSILES AYANT VISÉ LA SOUVERAINETÉ DE L’ÉTAT DU QATAR FRERE ET SON ESPACE AÉRIEN (MAE)
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