Guerre Israël – Iran – Ciel fermé sur le Proche-Orient

— Après les frappes américaines contre l’Iran, les compagnies aériennes suspendent en chaîne leurs vols vers la région

— Vague d’annulations : de Singapour à Toronto

— Singapore Airlines, British Airways, Air France, Iberia, United Airlines et d’autres suspendent leurs liaisons vers Dubaï, Doha ou Riyad.

— Coûts en hausse, incertitude persistante

Vigilance. Les compagnies redirigent leurs avions pour éviter l’espace aérien iranien, irakien et syrien, désormais jugé trop dangereux. Les détours, la hausse du kérosène et les risques GPS compliquent la reprise des vols. Des milliers de passagers sont bloqués, selon l’agence britannique Reuters.

Ainsi, suite aux frappes aériennes américaines contre des sites nucléaires iraniens le 23 juin 2025, l’espace aérien du Proche-Orient (Iran, Irak, Syrie, Méditerranée orientale) est en grande partie fermé ou déserté par les compagnies commerciales .

Voici les compagnies ayant annulé ou suspendu des vols :

1. Singapore Airlines

– Annulation des vols entre Singapour et Dubaï jusqu’au mardi au moins, décrivant la situation comme “fluide” .

2. British Airways (IAG)

– Ralentissement ou annulation des vols vers Dubaï et Doha le dimanche, certaines routes toujours en suspens lundi .

3. Air France – KLM

– Suspensions de vols à destination et au départ de Dubaï et Riyad dimanche et lundi .

4. Finnair

– Vols au départ de Doha annulés au moins jusqu’à mardi .

5. Iberia (IAG)

– Vols entre Madrid et Doha annulés dimanche et lundi .

6. Air Astana

– Annulation des vols vers Dubaï lundi .

7. American Airlines

– Suspension des vols vers le Qatar, avant même les frappes américaines .

8. United Airlines

– Vols vers Dubaï suspendus .

9. Air Canada

– Vols vers Dubaï également suspendus .

Routes alternatives & conséquences

Évitement de l’espace aérien iranien, irakien et syrien : détour par la mer Caspienne ou via Égypte et Arabie saoudite .

Hausse des coûts d’exploitation : rallonge des trajets et hausse des prix du carburant .

Risques grandissants : brouillage/GPS spoofing (plus de 150 avions affectés sur le Golfe en 24 h), menace d’interception accidentelle, etc.

Vols locaux & vols de secours

Certaines compagnies en Jordanie, Liban et Irak reprennent progressivement leurs services .

Israël a intensifié les “vols de secours” (24 par jour, 50 passagers max par vol) via El Al et autres, à destination/ex-UR du pays .

À surveiller

Les compagnies internationales retardent la reprise ou prolongent les annulations en fonction de l’évolution du conflit.

Les perturbations GPS et la fermeture de l’espace aérien restent des risques opérationnels majeurs.

L’envolée possible des prix du pétrole pourrait encore creuser les coûts des billets.

Source : Reuters

Article19.ma