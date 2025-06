Escalade – Frappe américaine sur Fordo : des images satellites révèlent d’importants dégâts sur le site nucléaire iranien

— La diplomatie enterrée à Fordo : les États-Unis frappent directement l’Iran

Washington est entré dans préavis en guerre contre l’Iran, ce qui représente un tournant décisif dans l’escalade israélo-Iranienne. Des images satellites analysées par l’agence Associated Press (AP) confirment que le site nucléaire souterrain de Fordo, en Iran, a subi “des dommages significatifs” à la suite des frappes aériennes menées ce week-end par les États-Unis.

Les clichés, capturés dimanche par la société Planet Labs PBC, montrent des altérations visibles de la montagne qui abrite l’installation nucléaire. Selon la même source, l’entrée des tunnels d’accès aurait été scellée, ce qui nécessiterait désormais des opérations de creusement pour atteindre les infrastructures souterraines. Des traces d’explosions sont également visibles, avec des pans de montagne passés du brun au gris et des contours modifiés, suggérant un souffle puissant ayant projeté des débris sur le site.

Ces éléments laissent penser, selon AP, que l’attaque aurait impliqué l’utilisation de bombes de type « bunker buster », capables de pénétrer les fortifications les plus profondes. Il s’agirait vraisemblablement de bombes américaines GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, spécialement conçues pour frapper des cibles enfouies sous des dizaines de mètres de roche ou de béton.

La frappe sur Fordo s’inscrit dans une série d’opérations militaires américaines, en soutien apparent à Israël, qui vise à neutraliser les capacités nucléaires de l’Iran.

Selon des sources militaires citées par AP, plusieurs bombardiers B-2 auraient été mobilisés pour larguer au moins une douzaine de ces bombes sur le site de Fordo, tandis que d’autres missiles auraient visé les installations de Natanz et d’Ispahan.

Réaction iranienne : “la diplomatie a explosé”

En réponse, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a vivement dénoncé cette attaque, qualifiant les frappes d’« actes scandaleux » aux « conséquences éternelles ». Dans un message publié sur X (ex-Twitter), il a accusé Israël et les États-Unis d’avoir « fait exploser la diplomatie », et a affirmé que « l’Iran se réserve toutes les options pour défendre sa souveraineté, ses intérêts et son peuple ».

« Comment l’Iran peut-il revenir à une table de négociation qu’il n’a jamais quittée, et encore moins fait exploser ? », a-t-il ajouté, dans un ton défiant.

Un tournant stratégique majeur

Le site de Fordo, situé à environ 90 kilomètres au sud de Téhéran, est connu pour être profondément enfoui sous une montagne, à près de 90 mètres de profondeur. Dévoilé en 2009, il a été conçu pour résister à toute attaque conventionnelle, ce qui explique, selon les experts, le recours par les États-Unis à des armes d’une puissance inédite.

Cette frappe marque une escalade significative dans le conflit latent opposant Téhéran à Washington et Tel-Aviv, et pourrait compromettre durablement les perspectives de reprise des négociations sur le nucléaire iranien.

