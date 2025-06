Cybersécurité – Piratage massif : des milliards d’identifiants pour Google, Facebook, Apple parmi les fuites

— 16 milliards d’identifiants piratés sur Internet, selon Cybernews

— Une compilation sans précédent d’identifiants et de mots de passe menace la sécurité numérique des utilisateurs du monde entier

Des chercheurs en cybersécurité de la plateforme Cybernews ont révélé cette semaine l’existence d’une fuite massive de données : 16 milliards d’identifiants — comprenant adresses e-mail et mots de passe — circulent actuellement sur Internet, offrant aux cybercriminels un accès sans précédent à des comptes personnels et professionnels à l’échelle mondiale.

Une compilation de fuites multiples, et non une seule attaque

Selon Cybernews, ces données ne proviennent pas d’une unique faille de sécurité, mais sont le fruit de plusieurs piratages survenus au fil des années, compilés puis brièvement exposés sur des plateformes en ligne avant d’être détectés.

Cette base de données regroupe des informations issues de 30 ensembles distincts, dont beaucoup concernent des comptes sur Google, Facebook, Apple, et d’autres services majeurs, affirme l’agence américaine Associated Press.

Bien que certains identifiants soient probablement en double, leur volume reste alarmant : l’équivalent du double de la population mondiale, soulignant que de nombreux comptes par utilisateur ont été compromis.

Des logiciels malveillants à l’origine du vol massif

Les experts pointent du doigt des logiciels appelés infostealers — des programmes malveillants conçus pour infiltrer les appareils et siphonner des données sensibles à l’insu des victimes. Ce type de malware, devenu courant, est l’un des principaux vecteurs de ces fuites.

Des recommandations urgentes :

L’identité des personnes détenant actuellement ces données n’est pas connue, mais les experts en cybersécurité rappellent l’importance de bonnes pratiques de sécurité numérique. Parmi les conseils à suivre :

Changer immédiatement vos mots de passe, surtout si vous utilisez le même sur plusieurs sites.

Ne pas réutiliser les mêmes identifiants sur différents services.

Utiliser un gestionnaire de mots de passe ou un système de passkey.

Activer l’authentification à deux facteurs (2FA) pour renforcer la protection de vos comptes.

Cette nouvelle alerte rappelle que les cyberattaques ne sont plus des cas isolés, mais un risque permanent et systémique. Maintenir une hygiène numérique rigoureuse devient indispensable pour protéger ses données personnelles dans un environnement de plus en plus vulnérable.

Article19.ma