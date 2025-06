Coopération franco-marocaine – Mme Aurore Bergé en visite officielle au Maroc du 23 au 25 juin

— Égalité femmes-hommes, lutte contre les violences, diplomatie féministe : une visite à haute portée symbolique et politique

La ministre française de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, effectuera une visite officielle au Maroc du 23 au 25 juin 2025.

Ce déplacement s’inscrit dans la dynamique du partenariat d’exception renforcé entre la France et le Maroc, tel qu’annoncé par le président Emmanuel Macron et le roi Mohammed VI lors de la visite d’État d’octobre 2024.

Rencontres de haut niveau et nouvelle impulsion bilatérale

La ministre s’entretiendra avec plusieurs responsables marocains de premier plan, dont Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances, Naïma Ben Yahia, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, ainsi que Mme Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

Cette dernière rencontre marquera un temps fort institutionnel autour des droits humains, de la protection des femmes et de la promotion de l’égalité, en lien avec les engagements internationaux du Maroc et les perspectives d’une diplomatie féministe partagée.

L’économie au féminin au cœur de la visite

La visite comportera aussi un volet économique, avec une immersion dans le monde industriel et de la formation. La ministre visitera le site Safran Nacelles Maroc et participera à des échanges à l’Institut des métiers de l’aéronautique, autour du rôle central des femmes dans l’économie marocaine.

Elle rencontrera également des associations et acteurs de la société civile engagés dans la promotion de l’égalité femmes-hommes, de l’inclusion sociale et de la lutte contre les discriminations.

Un pas vers la diplomatie féministe partagée

La visite d’Aurore Bergé s’inscrit sous le signe de la diplomatie féministe, chère à la politique étrangère française. Elle devrait marquer une étape décisive dans le ralliement du Maroc au groupe des pays engagés dans une politique étrangère féministe, en amont de la conférence internationale prévue à Paris en octobre 2025 sur ce thème.

Une déclaration conjointe est attendue entre Mme Bergé et Mme Ben Yahia, pour annoncer un renforcement de la coopération franco-marocaine dans les domaines de la formation, de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes, avec des actions concrètes soutenues des deux côtés de la Méditerranée.

Dialogue avec la communauté française

Enfin, la ministre échangera avec les ressortissants français installés à Rabat, Casablanca et Marrakech. La communauté française au Maroc, forte de plus de 50 000 personnes, constitue la plus importante communauté étrangère du pays.

Ce déplacement illustre le nouveau chapitre de coopération stratégique entre la France et le Maroc, centré sur les droits, l’égalité, la reconnaissance mutuelle et le rayonnement des valeurs humanistes dans les deux sociétés.

Article19.ma