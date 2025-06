Inflation – Maroc : baisse de 0,4% de l’indice des prix à la consommation

Selon une note d’information du HCP, relative à mai 2025 : baisse de 0,4% de l’indice des prix à la consommation, résultant de la baisse de 0,8% de l’indice des produits alimentaires et de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en stagnation sur un mois et en hausse de 1,1% sur une année.

Les détails :

Évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC)

Recul mensuel de 0,4% de l’IPC

En mai 2025, l’indice des prix à la consommation a enregistré une baisse de 0,4% par rapport à avril 2025, due principalement à :

• Une baisse de 0,8% des prix des produits alimentaires

• Une légère baisse de 0,1% des produits non alimentaires

Détails par catégories de produits

➤ Produits alimentaires en baisse :

• Légumes : -2,1%

• Poissons et fruits de mer : -1,7%

• Viandes : -1,5%

• Lait, fromage et œufs : -1,0%

• Pain, céréales / Huiles et graisses / Fruits : -0,3%

➤ Hausses ponctuelles :

• Café, thé et cacao : +0,8%

➤ Produits non alimentaires :

• Carburants : -2,7% (contribution majeure à la baisse globale)

Évolution régionale de l’IPC

Les baisses les plus marquées :

• Beni-Mellal : -1,5%

• Safi : -1,2%

• Tanger : -1,1%

• Kénitra et Errachidia : -0,7%

Des hausses observées :

• Laâyoune, Al-Hoceima : +0,2%

• Marrakech : +0,1%

Évolution annuelle :

Comparé à mai 2024, l’IPC est en hausse de 0,4%, résultant de :

• +0,5% pour les produits alimentaires

• +0,3% pour les produits non alimentaires

➤ Écarts notables :

• Transport : -4,3%

• Restaurants et hôtels : +3,9%

Inflation sous-jacente

L’indice de l’inflation sous-jacente (hors produits à prix volatils et réglementés) :

• Stagnation mensuelle (mai vs. avril 2025)

• Hausse de 1,1% sur un an (mai 2025 vs. mai 2024)

Résumé

Indicateur Variation mensuelle Variation annuelle IPC global -0,4% +0,4% Produits alimentaires -0,8% +0,5% Produits non alimentaires -0,1% +0,3% Inflation sous-jacente 0,0% +1,1%

