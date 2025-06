Analyse – Conflit Iran–Israël : « l’Iran n’a plus de bonnes options » (Think Tank)

— Alors que les États-Unis envisagent de se joindre ou non aux frappes israéliennes contre l’Iran, un nouvel équilibre des forces émerge au Moyen-Orient – et il penche fortement en faveur d’Israël.

La confrontation actuelle entre l’Iran et Israël modifie l’équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. Pendant des années, de nombreux analystes estimaient qu’il existait un équilibre de la terreur implicite entre les deux pays : la supériorité militaire conventionnelle d’Israël était en quelque sorte compensée par les atouts non conventionnels de l’Iran, notamment ses programmes de missiles et de drones, ainsi que son soutien à des acteurs non étatiques violents dans toute la région.

L’hypothèse selon laquelle un conflit direct causerait des souffrances importantes des deux côtés – voire une destruction mutuelle assurée – a longtemps agi comme facteur dissuasif. La confrontation entre Israël et l’Iran est donc principalement restée cantonnée à une guerre hybride ou « zone grise », ce qui a permis à l’Iran d’exploiter ses atouts asymétriques tout en empêchant Israël de tirer pleinement parti de sa supériorité militaire conventionnelle, relève le Think Tank britannique Chatham House.

Fondé en 1920, aussi connu sous le nom de Royal Institute of International Affairs, Chatham House est considéré comme un espace de débat d’élite.

Il figure régulièrement parmi les meilleurs think tanks du monde (souvent dans le top 5 selon le Global Go To Think Tank Index).

L’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la vague de violence qui a suivi ont bouleversé ces hypothèses. L’Iran et son réseau régional dit Axe de la Résistance ont été fortement affaiblis. Le Hamas et le Hezbollah ne sont pas anéantis, mais leur capacité à frapper Israël est désormais très limitée. Le régime Assad en Syrie – seul allié étatique de l’Iran et tremplin essentiel de son influence au Levant – s’est effondré en décembre 2024. La seule exception est les Houthis au Yémen, qui sont devenus une puissance régionale influente.

La faiblesse croissante de l’Iran s’est manifestée de façon éclatante lors de ses deux confrontations directes avec Israël en avril et en octobre 2024. À chaque fois – surtout en octobre – Israël a infligé des dommages considérables à l’Iran (visant des sites nucléaires et de missiles ainsi que des défenses aériennes), tandis que l’Iran, malgré le lancement de centaines de drones et de missiles balistiques ou de croisière, n’a réussi à causer que des dégâts marginaux en Israël. Dans les deux cas, c’est l’Iran qui a pris l’initiative de la désescalade – non par désir de paix, mais par faiblesse.

La nouvelle vague de violence confirme cette tendance : Israël inflige des dégâts importants au programme nucléaire iranien, à ses capacités militaires, et – jusqu’à présent dans une moindre mesure – à ses infrastructures énergétiques, tandis que l’Iran échoue une fois de plus à infliger des pertes significatives à Israël. Ayant acquis au moins une supériorité aérienne partielle au-dessus de l’Iran, l’aviation israélienne peut désormais frapper presque à volonté des cibles nucléaires, militaires, économiques et gouvernementales.

Les options de l’Iran sont extrêmement limitées

Téhéran considère qu’un appel à un cessez-le-feu maintenant serait interprété comme un signe de faiblesse – non seulement par ses ennemis, mais aussi par sa propre population, ce qui, dans un moment de vulnérabilité extrême, inquiète particulièrement les dirigeants de la République islamique. Cela dit, ils ne sont pas irrationnels : ils comprennent qu’en matière d’escalade, Israël détient l’avantage.

Alors, que peut faire l’Iran ? Il dispose de plusieurs options, mais aucune ne permettrait d’inverser la tendance des pertes qui s’accumulent rapidement.

Soutien indirect via des acteurs non étatiques : Habituellement, l’Iran pourrait inciter ses partenaires non étatiques à riposter. Mais le Hamas est très affaibli. Le Hezbollah conserve une certaine capacité de frappe, mais il est blessé et centré sur ses problèmes internes. Même les Houthis – aujourd’hui la pièce maîtresse de l’Axe de la Résistance – sont fortement limités par la géographie pour faire pression sur Israël. Leurs missiles et drones restent rudimentaires comparés aux systèmes de défense israéliens. Quant à l’Iran, ses propres stocks de missiles s’épuisent rapidement.

S’en prendre directement aux intérêts américains : Téhéran pourrait attaquer des bases américaines dans le Golfe. Mais cela pousserait presque certainement les États-Unis à se joindre à Israël pour frapper l’Iran, y compris peut-être l’installation d’enrichissement ultra-protégée de Fordo. Washington pourrait de toute façon décider de frapper l’Iran, mais Téhéran cherche probablement à éviter de provoquer une telle issue par ses propres actions, qui ne feraient qu’aggraver sa vulnérabilité.

Bloquer le détroit d’Ormuz : Environ 20 % de la production pétrolière mondiale y transite chaque jour. Mais bloquer ce passage entraînerait une réponse américaine, provoquerait la colère des États du Golfe (certains seulement modérément critiques envers Israël), et créerait des tensions avec la Chine – très dépendante du pétrole du Golfe. De plus, cela étranglerait les exportations pétrolières iraniennes elles-mêmes. Ce scénario est donc un dernier recours.

Cyberattaques : L’Iran est devenu une puissance cybernétique sérieuse, capable de frapper des infrastructures critiques (comme les systèmes hydrauliques). Mais là encore, les représailles israéliennes ou américaines – dans le cyberespace ou ailleurs – pourraient être dévastatrices. Bref, encore une option sans issue pour l’Iran.

Course à l’arme nucléaire :

Une hypothèse souvent évoquée serait que l’Iran se lance enfin dans la construction d’une bombe atomique. Téhéran suit depuis longtemps une stratégie d’ambiguïté en développant les compétences nécessaires sans franchir la ligne rouge. Face aux menaces croissantes, ses dirigeants pourraient estimer qu’une bombe est la seule garantie de sécurité.

Mais deux obstacles majeurs subsistent :

Israël continue de perturber activement le programme nucléaire iranien, ce qui ralentirait toute tentative de course rapide à l’arme. Si Israël croit que l’Iran cherche à obtenir la bombe, il frappera de nouveau – et violemment.

L’Iran, stratégiquement isolé

La situation actuelle illustre une fois de plus l’isolement stratégique de la République islamique. Face à une Israël militairement supérieure – soutenue par les États-Unis et certains alliés, et bénéficiant d’un soutien tacite de plusieurs puissances arabes – l’Iran est seul. L’Axe de la Résistance ne pourra pas le sauver cette fois.

La Chine évite toute implication directe dans les guerres du Moyen-Orient et tient à ses relations grandissantes avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Quant à la Russie, elle est peut-être plus préoccupée que Pékin par un affaiblissement de l’Iran, mais elle ne sacrifiera pas ses liens avec l’administration Trump, Israël et les États du Golfe pour offrir plus qu’un soutien limité.

Conclusion

Alors que les hostilités se poursuivent, l’idée d’un équilibre de la terreur entre l’Iran et Israël devient obsolète. De nouvelles règles du jeu sont en train d’émerger – et elles favorisent clairement Israël.

La nouvelle réalité est celle d’un déséquilibre régional croissant, dans lequel un Iran affaibli n’a plus de bonnes options pour défendre son influence déclinante, tandis qu’Israël dispose d’une liberté d’action bien plus grande.

« La grande inconnue désormais, c’est ce que décideront les États-Unis », conclua Thomas Juneau, chercheur associé, Programme Moyen-Orient et Afrique du Nord de Chatham House.

Article19.ma