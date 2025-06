Inquiétudes – Des diplomates américains quittent discrètement Israël ; l’ambassade prépare l’évacuation des citoyens

Mauvais signe pour tous les pays du Proche-Orient. Et pour cause, l’ambassade des États-Unis en Israël organise actuellement des vols d’évacuation et des départs par bateau pour les ressortissants américains souhaitant quitter le pays, en raison du conflit en cours avec l’Iran.

L’ambassadeur Mike Huckabee a annoncé mercredi sur X (ex-Twitter) la mise en place de ces opérations et a invité les citoyens américains à s’inscrire au programme STEP (Smart Traveler Enrollment Program) pour recevoir des mises à jour officielles.

Peu avant cette annonce, deux responsables américains ont indiqué qu’un avion gouvernemental avait déjà évacué plusieurs diplomates et membres de leur famille ayant demandé à quitter Israël.

Le nombre exact de personnes évacuées n’a pas été précisé. Les sources ont requis l’anonymat en raison de la sensibilité de la situation diplomatique, selon des journaux israéliens.

Plusieurs pays, notamment de l’Europe de l’Est, ont également commencé à organiser des vols de rapatriement depuis qu’un échange d’hostilités a débuté vendredi, marqué par des salves de missiles iraniens visant Israël.

