Capital Market – Le Groupe Vicenne amorce son introduction à la Bourse de Casablanca

Le Groupe Vicenne, acteur majeur des équipements et services médicaux au Maroc, a annoncé le lancement officiel de son introduction en bourse (IPO) à la Bourse de Casablanca.

L’opération, d’un montant de près de 500 millions de dirhams, vise à accélérer la croissance du groupe sur le marché marocain et en Afrique.

Une IPO stratégique pour renforcer le leadership du groupe

La période de souscription est fixée du 30 juin au 4 juillet 2025, au prix de 236 dirhams l’action. L’opération se fera par augmentation de capital via l’émission de plus de 2,1 millions d’actions.

À l’issue de l’opération, le flottant représentera 20,7 % du capital. Les actionnaires historiques – Best Financière, Amethis Fund II, Adil Bennani et Mohamed Moufid Benkirane – s’engagent à conserver leurs parts pendant trois ans.

30 ans d’engagement au service de la santé

Fondé en 1992, le Groupe Vicenne est devenu l’un des principaux fournisseurs d’équipements médicaux lourds et semi-lourds, de dispositifs implantables, de services de maintenance et de gestion des déchets médicaux. Fort de plus de 290 collaborateurs, dont 70 ingénieurs biomédicaux, le groupe dessert plus de 1 800 clients au Maroc, au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

Son chiffre d’affaires a connu une croissance annuelle moyenne de 19,9 % entre 2022 et 2024, atteignant plus de 761 millions de dirhams, avec un résultat net de 91 millions de dirhams en 2024.

Des ambitions claires : croissance externe, innovation et internationalisation

Grâce aux fonds levés, Vicenne prévoit :

La modernisation de son site de traitement des déchets à Meknès ;

L’acquisition de nouveaux équipements de laboratoire ;

Le développement d’un nouveau siège social ;

Et la poursuite de sa stratégie « Buy & Build » par de nouvelles acquisitions.

Le groupe entend également renforcer sa présence en Afrique subsaharienne et élargir son portefeuille de solutions à forte valeur ajoutée pour devenir un véritable « one-stop-shop » pour les professionnels de la santé.

Article19.ma