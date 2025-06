Crédit – Le Maroc obtient $250 millions de la Banque mondiale pour renforcer sa protection sociale

— Appui au renforcement des filets sociaux

Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé un financement de 250 millions de dollars destiné à soutenir la réforme ambitieuse du système de protection sociale au Maroc.

Ce soutien s’inscrit dans le cadre du projet « Appui au renforcement des filets sociaux pour le développement humain », qui vise à améliorer l’accès et la distribution des aides financières tout en élargissant l’éventail des prestations sociales pour les ménages les plus vulnérables, selon un communiqué de la Banque, rendu public ce jeudi 19 juin.

Un soutien ciblé pour les foyers vulnérables

Lancé en décembre 2023, le programme marocain d’Aide Sociale Directe (ASD) constitue une composante essentielle de cette réforme. À la date de mars 2025, il bénéficie déjà à plus de 3,9 millions de foyers.

Le projet soutenu par la Banque mondiale accompagnera l’Agence nationale d’appui social (ANSS) dans la mise en œuvre de ce programme.

Objectif : faciliter l’accès à une aide financière directe pour les populations pauvres et vulnérables, tout en renforçant leur accès aux services sociaux de base et à des dispositifs d’inclusion économique.

Vers une inclusion économique et sociale durable

Le dispositif mise sur une approche axée sur les résultats et centrée sur le citoyen. En combinant transferts monétaires, accompagnement social et inclusion productive, il ambitionne de stimuler le développement du capital humain, d’optimiser les dépenses publiques et d’encourager l’accès au marché du travail, en particulier pour les femmes et les jeunes. Le programme cible notamment les zones rurales et isolées, touchées par la sécheresse et les pressions économiques, dans une logique de résilience climatique et sociale.

Une gouvernance renforcée au service de l’efficacité

Le financement appuiera également l’ANSS dans le renforcement de la gouvernance de l’ASD, en améliorant la coordination avec les autres institutions publiques et ministères en charge des services sociaux. Le projet prévoit enfin d’optimiser les systèmes de gestion du programme, en s’appuyant sur des mécanismes innovants pour une meilleure efficacité et transparence.

« Le Maroc a montré une forte résilience malgré les défis économiques et climatiques récents », a souligné Ahmadou Moustapha Ndiaye, directeur des opérations pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale.

« Cette initiative représente une opportunité majeure pour renforcer les filets de sécurité sociale intégrés, favoriser l’investissement dans le capital humain et accroître la participation économique des femmes et des jeunes », ajoute-t-il.

Article19.ma