Banking -Société Générale Maroc devient officiellement Saham Bank

La Société Générale Maroc change de nom et adopte officiellement sa nouvelle identité : Saham Bank. L’annonce a été faite ce mercredi à Casablanca par Ahmed Yacoubi, président du directoire, lors d’une conférence de presse consacrée à la nouvelle stratégie de l’établissement.

Ce changement marque une étape symbolique dans la “marocanisation” du capital et de la gouvernance de la banque, désormais contrôlée par le groupe Saham, fondé par l’homme d’affaires Moulay Hafid Elalamy.

Autorisée par Bank Al-Maghrib en novembre 2024, l’opération de rachat a été finalisée pour un montant de 745 millions d’euros, assurant au groupe Saham la majorité du capital.

En rupture progressive avec son ancienne maison mère française, Saham Bank a entamé une déconnexion technique et opérationnelle des systèmes digitaux du groupe Société Générale, affirmant ainsi son autonomie stratégique.

Cette transformation s’inscrit dans la nouvelle orientation de Saham, qui, après s’être désengagé de l’assurance, ambitionne de bâtir une banque universelle marocaine, dotée d’une forte identité locale et fondée sur l’héritage et l’expertise de l’ex-SGMB.

+ La solidité exceptionnelle d’une banque qui a plus de 100 ans d’existence +

Jérôme Brun, directeur général adjoint et membre du directoire en charge de la supervision et du pilotage des Risques et de la Finance, a mis l’accent sur la solidité exceptionnelle de l’institution qui émane d’une banque qui a plus de 100 ans d’existence, et qui constitue un point crucial pour les employés, les actionnaires et l’environnement.

Cette solidité, a-t-il poursuivi, repose sur trois axes fondamentaux (la capacité à gérer les normes complexes de façon intransigeante, la qualité du portefeuille de crédit basée sur une sélection rigoureuse, et l’accélération des traitements sans diminuer la qualité d’analyse).

M. Brun relève que la banque dispose de « fonds propres de catégorie 1 parmi les niveaux les plus élevés au Maroc et même sur les normes internationales« , ainsi qu’un « taux de couverture par les provisions parmi les meilleurs du marché » pour les créances sensibles.

La Banque développe également un dispositif dédié à l’accompagnement de la diaspora marocaine, avec des banquiers polyglottes pour répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle, a-t-il indiqué.

Ce dispositif s’appuie sur un réseau élargi de 450 guichets automatiques à travers le Maroc et des espaces libre-service renforcés.

Forte d’un résultat net en hausse de 16,97% au premier trimestre 2025, l’Institution entend désormais conjuguer excellence opérationnelle, innovation utile et responsabilité sociétale.

Article19.ma