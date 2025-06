Sahara – BIM Maroc ouvre un 2ème magasin à Laâyoune et confirme son ancrage dans les provinces du Sud

L’enseigne de grande distribution BIM Maroc a annoncé l’ouverture de son deuxième magasin à Laâyoune, consolidant ainsi sa présence dans les provinces du Sud du Royaume, où elle avait déjà marqué une première en s’implantant dès octobre 2022.

Cette nouvelle ouverture s’inscrit dans la stratégie de développement territorial de la marque, qui vise à faciliter l’accès aux produits de consommation courante à un large public, à travers une offre variée et compétitive répondant aux besoins des différentes régions du pays.

Implantée au Maroc depuis 2009, BIM Maroc est la filiale marocaine de la chaîne de distribution turque BIM (Birleşik Mağazalar A.Ş.), l’un des plus grands groupes de grande distribution en Turquie et dans plusieurs pays.

Au cours des six derniers mois, BIM Maroc a accéléré l’expansion de son réseau avec l’ouverture de plusieurs magasins dans des localités telles que Taounate, Taroudant, Oulmès (province de Khémisset), Tamlalt et Tassoultante (province de Marrakech), Nador et Jorf El Melha (province de Sidi Kacem). Une dynamique qui traduit l’engagement de l’enseigne à renforcer le maillage commercial de proximité.

Dans une déclaration à cette occasion, Ahmed Faouzi Chalichkan, PDG de BIM Maroc, a souligné que cette implantation à Laâyoune « s’inscrit dans une démarche globale visant à améliorer l’accessibilité à des produits de qualité dans l’ensemble des régions du Royaume. Elle contribue aussi à soutenir l’économie locale, l’inclusion sociale et la création d’emplois durables. »

BIM Maroc réaffirme ainsi son positionnement en tant qu’acteur économique engagé et responsable, œuvrant pour une croissance régionale équilibrée et un accès équitable aux biens essentiels sur tout le territoire marocain.

