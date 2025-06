Agri-finance – Bank Al-Maghrib et la SFI passent à l’action

— Bank Al-Maghrib et la SFI unissent leurs forces pour moderniser et inclure les petits agriculteurs dans le système financier

Bank Al-Maghrib et la Société Financière Internationale (IFC), filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, ont signé, ce mercredi, un partenariat stratégique pour promouvoir l’inclusion financière agricole au Maroc.

Cet accord marque une étape importante dans l’ambition commune de soutenir les petits agriculteurs et de stimuler les chaînes de valeur agricoles par des mécanismes de financement novateurs.

L’initiative s’inscrit pleinement dans les objectifs nationaux du Royaume en matière d’inclusion financière et s’aligne sur le programme de sécurité alimentaire à l’horizon 2030. À travers ce partenariat, les deux institutions entendent offrir aux agriculteurs marocains un meilleur accès aux services financiers, tout en encourageant l’intégration des technologies agricoles (AgTech) pour moderniser les pratiques du secteur.

Une approche intégrée : technologie, financement et accompagnement

Le périmètre de la convention englobe le développement de solutions technologiques innovantes permettant aux agriculteurs d’accéder à des services financiers adaptés, associés à un accompagnement technique et à une meilleure gestion des relations avec les différents acteurs agricoles. L’AgTech, en plein essor au Maroc, joue ici un rôle central pour faciliter l’analyse des données agricoles, optimiser la gestion des exploitations et renforcer la résilience du secteur face aux défis climatiques et économiques.

Ce partenariat permettra également de mobiliser les acteurs de l’écosystème financier, d’élaborer de nouvelles approches basées sur les données du secteur agricole, et de renforcer la sensibilisation des agriculteurs sur les diverses options de financement existantes. L’objectif est clair : permettre à ces derniers de prendre des décisions éclairées et d’accéder à des instruments financiers durables et inclusifs.

Vers une agriculture plus résiliente et inclusive

Au-delà du soutien financier, cet accord vise à favoriser une croissance agricole plus inclusive, innovante et durable, à travers des synergies concrètes entre le monde financier et les réalités agricoles du pays. En capitalisant sur l’expertise de l’IFC et le rôle de régulation de Bank Al-Maghrib, le Maroc renforce ainsi sa dynamique de transformation du secteur agricole, en plaçant les petits exploitants au cœur de la stratégie.

