Météo – Maroc : Fortes averses orageuses et temps chaud, mercredi et jeudi dans plusieurs provinces (bulletin d’alerte)

Vigilance. De fortes averses orageuses avec grêle locale et rafales de vent et une vague de chaleur sont prévus, ce mercredi et jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des averses (15-25 mm) seront ainsi enregistrées mercredi, de 14h à 22h, dans les provinces d’El Hajeb, Ifrane, Boulemane, Sefrou, Taza, Khénifra, Azilal, Beni Mellal et Midelt, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, un temps chaud est attendu, mercredi et jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume avec des températures oscillant entre 39 et 45°C, indique la même source dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Ce phénomène concernera les provinces de Ouezzane, Larache, Tanger-Assilah, Moulay Yacoub, El Hajeb, Fès, Taza, Taounate, Meknès, Skhirate-Témara, Sidi Slimane, Kénitra, Rabat, Salé, Sidi Kacem, Khemisset, Fquih Ben Salah, Khénifra, Beni Mellal, Khouribga, Mediouna, Nouaceur, Berrechid, Mohammedia, Benslimane, Casablanca, Settat, Youssoufia, Chichaoua, Marrakech, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Aousserd et Oued-Ed-Dahab, souligne la DGM.

Article19.ma