Société – Révision de la Moudawana : « Un choix politique audacieux en phase avec l’Islam » (M. Ouahbi)

— Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, salue une réforme courageuse sous l’impulsion du roi Mohammed VI

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a affirmé que la décision du Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, de réviser la Moudawana (Code de la famille) constitue « un choix politique audacieux », exprimant la volonté suprême de fonder les relations familiales sur l’équité et la justice.

Il a souligné que « le courage politique affiché dans ce chantier ne contredit en rien les constantes de l’iIslam ».

Réforme sociétale et fidélité aux principes religieux

S’exprimant lors d’un colloque international tenu, ce mercredi 18 juin à Rabat, sur les approches juridiques, historiques et expériences comparées dans le monde arabe, M. Ouahbi a insisté sur le fait que « ce choix politique courageux confirme que le Maroc ne redoute pas d’aborder les dossiers sociaux sensibles, ni de se remettre en question sur le plan législatif et juridique chaque fois qu’il s’agit de rendre justice aux citoyennes et citoyens ».

Le ministre a ajouté que cette démarche s’inscrit dans une vision réformiste respectueuse des constantes de la Nation, tout en s’ouvrant aux efforts d’ijtihad (exégèse) contemporains et aux valeurs universelles de justice.

Vers une reconnaissance légale du rôle économique des femmes

Le ministre a également mis en avant l’importance du système du labeur et de la contribution économique au sein du foyer, rappelant qu’il ne s’agit pas d’une revendication récente, mais du fruit d’un long débat intellectuel et juridique mené par des oulémas, des juges, des penseurs et des militants marocains.

Certaines juridictions marocaines s’en sont déjà inspirées, sur la base de la coutume, du rite malékite et d’un ijtihad ancré dans la réalité sociale, a-t-il relevé.

« Il est temps aujourd’hui, a-t-il dit, de passer de l’espace restreint de l’interprétation judiciaire à une reconnaissance législative claire de la contribution des femmes à la création de richesse familiale, que ce soit au foyer ou à l’extérieur. Cela fait partie intégrante de la justice sociale au sein de la famille. »

Un projet réformateur soutenu par une volonté politique forte

M. Ouahbi a insisté sur le rôle crucial de la femme marocaine, qui assume souvent une double charge : l’éducation des enfants, la gestion du foyer et la participation à l’économie domestique. Elle mérite, selon lui, une reconnaissance réelle de son rôle productif, équivalent à tout autre travail salarié.

Et de conclure : « Le courage politique que nous exerçons aujourd’hui s’inscrit pleinement dans les finalités de notre charia, qui prône la justice, l’équité et le bon traitement, et il est en harmonie avec les engagements internationaux en matière de droits humains que le Maroc a librement adoptés. »

Le ministre a rappelé que « l’histoire contemporaine du Maroc nous enseigne que la réforme ne peut voir le jour sans volonté politique consciente et courageuse, et cette volonté est bel et bien présente aujourd’hui grâce au leadership du roi Mohammed VI et à l’implication de toutes les institutions de l’État dans ce chantier de réforme profonde de la Moudawana, reflet de la maturité institutionnelle et politique atteinte par notre pays ».

Article19.ma