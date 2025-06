Édition – “Nouvelle Géographie du Maroc” : une œuvre monumentale pour comprendre deux décennies de mutations territoriales et sociales

L’Académie du Royaume du Maroc a présenté, mardi à Rabat, l’ouvrage “Nouvelle Géographie du Maroc”, une publication scientifique d’envergure qui dresse un état des lieux approfondi des transformations de la société marocaine dans ses rapports à l’espace au cours des vingt dernières années.

Dirigé par le géographe Mohamed Berriane, membre de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, ce travail collectif de 1113 pages, articulé en trois volumes et 50 chapitres, réunit les contributions de 34 chercheurs issus de plusieurs universités marocaines, autour d’une lecture transversale et régionale du “nouveau Maroc”.

+ Un focus sur les 12 régions du Maroc+

Saluant cette initiative, Abdeljalil Lahjomri, secrétaire perpétuel de l’Académie, a souligné que l’ouvrage constitue une référence inédite par sa richesse analytique et cartographique. Il ne s’agit pas d’une simple description des territoires, mais d’un outil d’interprétation des dynamiques sociales, environnementales et spatiales, apte à éclairer les choix d’aménagement et les politiques publiques.

Le Pr. Berriane a, pour sa part, mis en avant le caractère pluridisciplinaire du projet, conçu pour nourrir le débat scientifique, forger l’esprit critique et renforcer l’identification aux territoires. Il a insisté sur l’importance de la cartographie comme outil central de représentation et de synthèse dans l’ouvrage.

Les deux premiers volumes abordent les grandes transitions du Maroc : rurales, agricoles, énergétiques, industrielles, migratoires et touristiques. Le troisième volume revisite la géographie régionale, avec un focus sur les 12 régions du Royaume, leurs dynamiques internes, leurs déséquilibres et leurs perspectives.

Destinée aux chercheurs, enseignants, étudiants, décideurs et citoyens, cette somme ambitionne de renouveler l’approche géographique en l’ancrant pleinement dans les enjeux contemporains.

Article19.ma