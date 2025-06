Banking – Investissements, climat et secteur privé : la BERD « en mission stratégique » au Maroc

Le vice-président chargé des politiques et partenariats de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Mark Bowman, effectue une visite officielle au Maroc du 18 au 20 juin, consacrée à des rencontres de haut niveau avec les autorités gouvernementales et les acteurs du secteur privé.

Cette visite vise à renforcer la coopération autour du financement du secteur privé et de la transition vers une économie verte, et sera marquée par la signature de nouveaux accords d’investissement.

À Rabat, M. Bowman s’entretiendra notamment avec la ministre de l’Économie et des Finances et gouverneure de la BERD pour le Maroc, Nadia Fettah Alaoui, le ministre délégué au Budget, Fouzi Lekjaa, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, ainsi qu’avec plusieurs personnalités institutionnelles de premier plan, dont des conseillers du Roi, des responsables de Bank Al-Maghrib et de l’Agence des participations de l’État.

La délégation de la BERD comprend également Mark Davis, directeur général pour la région Sud et Est de la Méditerranée (SEMED), Antoine Sallé De Chou, chef du bureau Maroc, et plusieurs hauts responsables de la stratégie régionale et des infrastructures.

Durant sa visite, M. Bowman interviendra à l’ouverture de la conférence « Coupe du monde, climat mondial » à Rabat, avant de participer à l’événement “Women in Infrastructure” organisé par la BERD à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Casablanca.

« Je me réjouis de pouvoir échanger avec les autorités marocaines et les représentants du monde économique sur les futurs axes de coopération. La BERD reste fermement engagée à accompagner la transition économique du Maroc vers un modèle plus vert et inclusif », a déclaré Mark Bowman à la veille de son déplacement.

Depuis le début de ses opérations dans le Royaume en 2012, la BERD a investi plus de 5,4 milliards d’euros dans 119 projets, dont plus de 72 % au bénéfice du secteur privé. Les interventions de la BERD au Maroc portent notamment sur le soutien à l’énergie durable, le financement des entreprises, la réforme des infrastructures et le financement non souverain.

Article19.ma