Éclairage – L’ombre du Mossad : des années de préparation secrète pour une attaque éclair contre l’Iran

Israël a stupéfait et paralysé l’Iran la semaine dernière en menant une opération de renseignement et militaire, préparée depuis des années, qui a frappé avec précision des cibles de haut niveau. Guidée par des espions et l’intelligence artificielle, l’armée israélienne a lancé de nuit une salve d’avions de chasse et de drones armés introduits clandestinement en Iran, neutralisant rapidement de nombreuses défenses aériennes et systèmes de missiles.

Avec une plus grande liberté de survoler le territoire iranien, Israël a bombardé des sites nucléaires clés et éliminé des généraux et scientifiques de haut rang. Lorsque l’Iran a pu organiser une riposte, quelques heures plus tard, sa capacité de réaction — déjà affaiblie par des frappes israéliennes antérieures — était grandement réduite.

Ce récit repose sur des entretiens avec dix responsables actuels et anciens du renseignement et de l’armée israéliens, dont certains ont parlé sous couvert d’anonymat en raison de la nature clandestine des opérations, affirme l’agence de presse américaine Associated Press (AP).

Il n’a pas été possible de vérifier de manière indépendante certaines de leurs affirmations. Mais l’ancienne responsable de la recherche du Mossad, le service de renseignement israélien, a confirmé les grandes lignes de l’attaque, disant avoir une connaissance directe de sa planification et de son exécution.

« Cette attaque est l’aboutissement de plusieurs années de travail du Mossad pour cibler le programme nucléaire iranien », a déclaré Sima Shine, ancienne directrice de la recherche du Mossad, aujourd’hui analyste à l’Institut d’études pour la sécurité nationale.

L’effet de surprise israélien a été renforcé par l’hypothèse, partagée par les responsables iraniens, qu’Israël n’attaquerait pas alors que des négociations sur son programme nucléaire avancé étaient en cours avec les États-Unis.

Un sixième cycle de discussions était prévu dimanche dernier à Oman, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a activé « l’opération Lion Ascendant » vendredi — après en avoir informé le président Donald Trump.

Netanyahu soutient depuis des années que neutraliser le programme nucléaire iranien est vital pour la sécurité d’Israël. Le pays avait déjà pris des mesures pour freiner la capacité de l’Iran à enrichir de l’uranium à des fins militaires. Mais Netanyahu a jugé qu’une attaque plus agressive s’imposait, l’Iran continuant à faire progresser son programme malgré les efforts diplomatiques américains et les avertissements des observateurs de l’ONU.

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a maintes fois appelé à la destruction d’Israël. Les dirigeants iraniens affirment que leur programme nucléaire a des finalités pacifiques, bien qu’ils aient été les seuls à enrichir de l’uranium à des niveaux proches de l’usage militaire sans posséder l’arme atomique.

Introduction clandestine de drones en Iran

Le Mossad et l’armée ont collaboré pendant au moins trois ans pour établir les bases de l’opération, selon un ancien agent du renseignement, au courant de l’attaque. Il a requis l’anonymat en raison de la sensibilité du sujet.

L’opération s’est appuyée sur les connaissances acquises lors d’une vague de frappes aériennes israéliennes en octobre dernier, qui ont « mis en évidence la faiblesse des défenses aériennes iraniennes », selon Naysan Rafati, analyste pour l’Iran au sein de l’International Crisis Group.

Pour affaiblir davantage ces défenses au début de l’attaque, des agents du Mossad ont introduit clandestinement des armes de précision en Iran, positionnées à proximité des cibles, selon deux responsables de la sécurité. Ces armes comprenaient de petits drones armés, infiltrés dans le pays à bord de véhicules.

Sima Shine a précisé que des agents du Mossad ont installé ces armes près de sites iraniens de missiles sol-air. L’agence coopère, selon elle, avec un mélange de personnes locales et israéliennes.

Ciblage par intelligence artificielle et renseignement humain

Pour analyser les informations collectées, Israël a utilisé les dernières technologies d’intelligence artificielle (IA), a indiqué un officier du renseignement impliqué dans la sélection des cibles humaines et matérielles. Il a expliqué que l’IA a permis de trier rapidement de vastes quantités de données obtenues depuis octobre dernier, soit un mois avant que Netanyahu ne valide l’opération.

Une enquête précédente de l’Associated Press avait révélé que l’armée israélienne utilise des modèles d’IA développés aux États-Unis pour filtrer des renseignements et intercepter des communications dans ses guerres contre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban.

Les cibles potentielles ont été classées en catégories : dirigeants, militaires, civils et infrastructures. Étaient retenues celles jugées menaçantes, notamment les individus liés aux Gardiens de la Révolution, force paramilitaire iranienne qui contrôle les missiles balistiques.

L’agent a été chargé de dresser une liste de généraux iraniens, avec des détails sur leur lieu de travail et leurs habitudes privées.

Parmi les hauts responsables militaires tués depuis vendredi figurent le général Hossein Salami, chef des Gardiens de la Révolution, et le général Mohammad Bagheri, chef d’état-major des forces armées iraniennes.

Outre l’IA, le Mossad s’est appuyé sur ses espions pour identifier les scientifiques nucléaires et les membres influents des Gardiens de la Révolution, selon un responsable de la sécurité. Au moins huit membres de cette force, dont le chef du programme de missiles, ont été tués dans une frappe unique contre un bunker souterrain.

Frapper les véhicules iraniens

Un autre aspect de l’opération consistait à viser les véhicules iraniens servant au transport et au lancement de missiles.

Sima Shine a comparé cette stratégie à une opération ukrainienne récente sur le sol russe, où un tiers de la flotte de bombardiers stratégiques de Moscou aurait été détruit ou endommagé à l’aide de drones bon marché introduits clandestinement.

À la télévision d’État iranienne, le chef de la police Ahmadreza Radan a déclaré que « plusieurs véhicules transportant des mini-drones et des drones tactiques ont été découverts », ajoutant que « des traîtres essaient de saturer les défenses aériennes du pays avec des mini-drones ».

Des années de préparation

Le Mossad est soupçonné d’avoir mené de nombreuses attaques secrètes contre le programme nucléaire iranien au fil des ans, incluant des cyberattaques et l’assassinat de scientifiques. Mais il reconnaît rarement ces opérations.

Dans les années 2000, des centrifugeuses iraniennes ont été détruites par Stuxnet, un virus informatique attribué à Israël et aux États-Unis.

En 2018, Israël a volé une archive de recherches nucléaires iraniennes contenant des dizaines de milliers de documents, selon Yossi Kuperwasser, général à la retraite et ancien analyste du renseignement militaire.

En juillet 2024, Israël a tué le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh à l’aide d’une bombe dans une chambre d’hôte du gouvernement à Téhéran.

L’attaque fulgurante d’Israël contre le cœur du dispositif nucléaire et militaire iranien n’est pas un acte isolé, affirme le général israélien à la retraite Amir Avivi, aujourd’hui à la tête du think tank Israel Defense and Security Forum.

« C’est le résultat d’années de travail intensif du renseignement israélien en Iran, qui a permis d’y établir une présence robuste et solide », a-t-il déclaré.

Source: Associated Press et traduction de Article19.

Article19.ma