Météo – Chaleur modérée mais persistante sur le Maroc, ce mardi 17 juin 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 17 juin 2025 sur le royaume :

– Temps chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Foyers orageux avec ondées ou averses sur les Haut et Moyen Atlas, les plaines de Tadla, Rehamna, les plateaux de Phosphates, les versants Est du Haut Atlas et le Rif.

– Ciel passagèrement nuageux sur l’Oriental et le reste du Nord et le Centre du pays.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine, le matin et la nuit, sur la rive méditerranéenne, les plaines atlantiques Nord et Centre et sur l’Ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent localement assez fortes sur l’Atlas, le Sud-Est et les provinces sud.

– Température minimale de l’ordre de 21/27°C sur le Sud du Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Sud-Est et l’Oriental et de 16/22°C partout ailleurs.

– Température maximale en hausse sur les provinces Sud, la rive méditerranéenne, l’Atlas, et les plaines Nord et Centre.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée devenant peu agitée le matin au Nord de Boujdour.

