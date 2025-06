Global Money Week 2025 – L’AMMC récompense l’engagement financier des jeunes

— Une cérémonie en l’honneur des jeunes talents

Le 16 juin 2025, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a organisé à son siège à Rabat une cérémonie de remise des prix pour célébrer les lauréats de la 5e édition de la compétition “Quiz Finance” et de la 2e édition du concours de la bande dessinée.

“Quiz Finance” : une édition marquée par une forte participation

Lancée en 2021, la compétition a réuni cette année plus de 190 élèves du secondaire provenant de six lycées situés à Berrechid, Larache, Sidi Kacem et Tiflet. Via l’application mobile dédiée, les élèves ont pu tester leurs connaissances en finance, budget et fonctionnement des marchés de capitaux.

Les trois meilleurs élèves de chaque établissement ont été distingués et récompensés par l’AMMC, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale et la Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière.

Concours de bande dessinée : créativité au service de la pédagogie financière

La cérémonie a aussi mis à l’honneur le lauréat du concours de bande dessinée, centré sur les thèmes du budget, de l’épargne et de l’investissement. Le jury a retenu une œuvre pour son originalité, sa qualité artistique et la pertinence de son message en matière de sensibilisation financière.

Un engagement continu pour l’éducation financière

À travers ces initiatives, l’AMMC réaffirme sa volonté de promouvoir une culture financière accessible et engageante auprès des jeunes. Elle remercie ses partenaires institutionnels et éducatifs pour leur soutien à ces projets porteurs de sens.

– – À propos de l’AMMC

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux est chargée de réguler le marché des capitaux au Maroc. Elle veille à la protection de l’épargne investie, à la transparence et au bon fonctionnement du marché. Membre de l’OICV depuis 1996, elle préside également le Comité Régional Afrique Moyen-Orient depuis 2020.

