Transport aérien – Royal Air Maroc déploie une offre estivale record pour 2025 avec 6,6 millions de sièges

Royal Air Maroc (RAM) a lancé son programme de vols pour l’été 2025, marqué par une offre inédite de plus de 6,6 millions de sièges, soit 700 000 de plus qu’en 2024, pour desservir plus de 95 destinations à travers le monde. Ce renforcement vise à accompagner le retour massif des Marocains du monde et à répondre aux besoins d’une clientèle internationale croissante.

La compagnie nationale élargit son réseau avec quatre nouvelles liaisons internationales vers Sao Paulo, Pékin, Toronto et Catane, tout en consolidant sa desserte intérieure grâce à une nouvelle ligne Rabat–Dakhla. RAM renforce également sa présence au Royaume-Uni avec une ligne directe sur Londres-Stansted, venant s’ajouter aux connexions existantes via Heathrow, Gatwick et Manchester.

+ Introduction de 8 nouveaux avions (deux Boeing 787-900 Dreamliner et 6 Boeing 737 MAX 8) +

Le PDG de RAM, Hamid Addou, a souligné que cette expansion s’inscrit dans la stratégie de la compagnie pour moderniser sa flotte, fluidifier les voyages et positionner le Maroc comme un hub aérien majeur. Dans cette dynamiquu et réduit le recours à la location d’appareils, limitée cette saison à quatre avions de dernière génération.

Côté Afrique, RAM consolide son rôle de leader continental avec deux fréquences supplémentaires sur Nouakchott (portant le total à neuf par semaine) et 14 vols hebdomadaires vers Dakar. Quatre liaisons vers Malaga, Valence, Lisbonne et Porto seront assurées par des appareils moyen-courriers offrant davantage de confort.

Une réorganisation des plages horaires au hub de Casablanca permettra d’optimiser les correspondances : une plage nocturne dédiée aux vols européens et une plage diurne pour les vols africains.

Les billets sont déjà disponibles à la vente via le site officiel de la compagnie, les centres d’appel, les agences RAM ainsi que le réseau national des agences de voyage.

