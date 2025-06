Méritocratie – Hiba Bennani, bachelière d’exception : 19,61 de moyenne au bac 2025

— Une élève de Témara décroche la meilleure note nationale en sciences physiques – option française

Avec une moyenne exceptionnelle de 19,61/20, l’élève Hiba Bennani, inscrite au groupe scolaire “Les Écoles Scientifiques” à Témara, a décroché la meilleure note nationale dans la filière sciences physiques – option française lors de la session ordinaire du baccalauréat 2025.

Une performance remarquable qu’elle partage avec Omar Hariri, élève en sciences mathématiques A à Casablanca, qui a obtenu la même moyenne. Pour Hiba, ce succès est le fruit d’un parcours scolaire exemplaire, d’un travail acharné, et d’une détermination sans faille, a rapporté la MAP.

+ Constance et rigueur tout au long de son cursus +

Entourée de sa famille et de ses enseignants, la jeune prodige a confié vouloir intégrer la Faculté de Médecine et de Pharmacie, affirmant que la médecine représente pour elle une vocation humaniste : « Le médecin est un messager de bienveillance et de soulagement », a-t-elle déclaré.

Hiba Bennani a tenu à remercier ses parents pour leur soutien constant, ainsi que l’ensemble du corps enseignant qui l’a accompagnée. Son père a salué une réussite méritée, soulignant la constance et la rigueur de sa fille tout au long de son cursus.

Cette brillante réussite fait la fierté de la région Rabat-Salé-Kénitra et illustre l’excellence des élèves marocains dans les filières scientifiques à l’échelle nationale.

