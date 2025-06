Peinture – Mme Hayat Kadiri Hassani expose “Métamorphosis” à Rabat : une célébration picturale de la transformation intérieure

La Galerie Bab Rouah, sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, accueillera du 21 juin au 5 juillet 2025 l’exposition individuelle de l’artiste peintre Hayat Kadiri Hassani, intitulée “Métamorphosis”.

Le vernissage aura lieu le samedi 21 juin à 17h30.

Une relecture lumineuse de la métamorphose

S’inspirant librement de la célèbre “Métamorphose” de Franz Kafka, Hayat Kadiri Hassani propose une vision radicalement différente, empreinte de lumière, de paix intérieure et d’humanité. Ses œuvres ne traduisent ni rupture brutale ni angoisse existentielle, mais plutôt un processus d’évolution subtile, intime et salvatrice. L’artiste y interroge le regard, la perception de soi, et la possibilité du renouveau.

Un dialogue poétique entre matière et transparence

La démarche artistique de Hayat Kadiri Hassani repose sur une recherche plastique exigeante, où la matière picturale est traitée avec une extrême finesse. À travers des jeux de superpositions, de transparences et de rythmes visuels, ses toiles deviennent des espaces vivants, vibrants du souffle du mouvement. Chaque œuvre invite à un voyage sensoriel et méditatif, oscillant entre opacité et clarté, entre silence et vibration.

Une exposition comme traversée spirituelle

Plus qu’une simple exposition, “Métamorphosis” s’impose comme une traversée introspective, un appel à la réconciliation intérieure. Chaque toile, pensée comme un langage visuel universel, offre au spectateur une respiration, une halte contemplative dans un monde en perpétuelle agitation. C’est une expérience immersive, où l’art devient chemin de transformation, intime et partagé.

Informations pratiques :

🗓 Dates : du 21 juin au 5 juillet 2025

🖼 Vernissage : samedi 21 juin à 17h30

📍 Lieu : Galerie Bab Rouah, Rabat

Article19.ma