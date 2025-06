Éclairage – Ce que l’on sait de l’escalade israélo-Iranienne en cours

Contexte de l’opération

Pas moins de 200 avions de chasse israéliens ont bombardé plus de 100 sites à travers l’Iran dans la nuit de jeudi à vendredi, et les frappes se sont poursuivies durant la journée, dans ce qu’Israël a qualifié de « frappes préventives », visant des sites nucléaires et de hauts responsables iraniens.

Selon les Forces de défense israéliennes (IDF), les frappes ont tué le chef d’état-major de l’armée iranienne, le commandant des Gardiens de la Révolution, le chef des forces spéciales Al-Qods, ainsi que trois hauts scientifiques nucléaires. Israël a notamment ciblé le site nucléaire de Natanz, situé dans le centre de l’Iran, affirmant lui avoir infligé des dégâts importants. Face à la possibilité d’une riposte, Israël a décrété l’état d’urgence à l’échelle nationale. Téhéran avait déjà lancé plus de 100 drones en direction d’Israël jeudi matin. À Washington, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé que les États-Unis n’étaient “pas impliqués” dans cette action “unilatérale” d’Israël.

« Les Cibles touchées », selon Sky News

Haut commandement militaire éliminé

Hossein Salami, commandant en chef du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC), considéré comme le principal militaire après le guide suprême, a été tué.

Mohammad Hossein Bagheri, chef d’état-major des forces armées depuis 2016, présent depuis la révolution islamique de 1979, a également été frappé .

Gholam‑Ali Rashid, à la tête du quartier général Khatam al‑Anbia de l’IRGC, anciennement adjoint de l’état‑major, est décédé.

Amir Ali Hajizadeh, commandant de la Force aérospatiale de l’IRGC et impliqué dans des attaques anti-israéliennes, a été neutralisé . Plus de 20 généraux ont été visés au total .

Scientifiques nucléaires éliminés

Fereydoun Abbasi‑Davani, ex-directeur de l’Organisation de l’énergie atomique (2011–2013) et député, a été tué .

Mohammad Mehdi Tehranchi, physicien théoricien et ancien président de l’Université Azad, également décédé .

Quatre autres scientifiques, notamment Abdolhamid Manouchehr, Ahmad Reza Zolfaghari, Amirhossein Feghi et Motalibizadeh, figurent aussi parmi les victimes.

Infrastructures visées

Les frappes ont touché des installations clés, notamment :

le site d’enrichissement d’uranium de Natanz,

des usines de missiles balistiques (Parchin, Khojir) et leurs mixers de carburant ,

des systèmes de défense aérienne et de production de drones .

Positions officielles

Israël justifie ces frappes comme mesures préventives pour « entraver le programme nucléaire iranien » .

Le Premier ministre Netanyahu évoque un coup sévère porté aux capacités défensives et de missiles de l’Iran .

Les États-Unis se sont officiellement distanciés, assurant cependant avoir encouragé une action ciblée et proportionnée .

Conséquences et perspectives

L’opération risque de provoquer une escalade : l’Iran a riposté en lançant plus de 100 drones sur Israël « largement interceptés », selon Tel Aviv.

Toutefois, sept personnes ont été légèrement blessées dans le centre d’Israël, a déclaré le porte-parole des secouristes du Magen David Adom, l’équivalent israélien de la Croix-Rouge. De leur côté, les pompiers israéliens annoncent sur Facebook être aux prises avec des incidents « majeurs » . « majeurs »

Les capacités iraniennes de production de missiles pourraient être réduites pendant des mois, voire deux ans .

Le risque d’un conflit régional plus large, potentiellement impliquant les États-Unis, se profile selon des analystes .

Article19.ma