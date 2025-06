Coopération Nippo-Marocaine – Trois nouveaux projets en eau potable et irrigation financés par le Japon dans le cadre du programme KUSANONE***

Dans le cadre des relations d’amitié et de coopération entre le Maroc et le Japon, trois projets de développement ont été officiellement remis les 11 et 12 juin dans les provinces d’Errachidia et de Tinghir, en présence de l’ambassadeur du Japon au Maroc, Masahiro, des autorités locales et des bénéficiaires.

Ces initiatives, soutenues par le programme japonais KUSANONE (dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine), représentent un montant global de 1,57 million de dirhams octroyé à trois associations locales. Les projets concernent l’irrigation traditionnelle, l’agriculture durable et l’accès à l’eau potable dans des zones rurales.

Un canal d’irrigation au Ksar Taznakte (Errachidia)

Le premier projet, réalisé au profit de la Coopérative ALJID agricole, concerne l’aménagement d’une séguia en béton de 950 mètres dans le Ksar Taznakte, commune de M’daghra (province d’Errachidia). Il vise à améliorer les conditions de vie de 460 familles (environ 2 300 habitants) en :

renforçant la résilience écologique face au changement climatique,

augmentant le débit d’eau disponible et réduisant le temps d’irrigation,

élargissant la surface agricole irriguée pour une meilleure sécurité alimentaire locale.

Un système solaire d’irrigation à Taghzout Nait Atta (Tinghir)

Dans la province de Tinghir, un deuxième projet est mis en œuvre dans le douar Taghia Nilmchane (commune de Taghzout Nait Atta), par l’Association Bougafer pour l’Agriculture, l’Environnement et le Développement Durable. Il s’agit de l’installation d’un système d’irrigation solaire et d’un bassin d’accumulation d’eau. Cette initiative bénéficiera à environ 3 800 habitants (460 familles) en optimisant l’usage de l’eau et en étendant la superficie agricole irriguée, avec des impacts directs sur la productivité et les revenus agricoles.

Accès à l’eau potable au douar Ouaklim (Tinghir)

Le troisième projet, conduit par l’Association Azag de l’eau potable, concerne l’approvisionnement en eau potable du douar Ouaklim, commune du même nom. Il cible environ 5 000 habitants (540 familles) et vise à :

améliorer l’accès à une eau de qualité,

supprimer la corvée du transport d’eau, notamment pour les femmes et les enfants,

garantir la disponibilité en eau même durant les périodes de sécheresse,

contribuer à la stabilité de la population en limitant l’exode rural.

*** Un programme japonais durable et solidaire

Créé en 1989, le programme KUSANONE est destiné aux ONG et collectivités locales et appuie les micro-projets améliorant les conditions de vie des populations. À ce jour, le Gouvernement du Japon a financé 374 projets au Maroc, pour un montant global dépassant 180 millions de dirhams.

Ces nouvelles réalisations illustrent la solidité de la coopération nippo-marocaine et l’engagement commun en faveur du développement durable, de la sécurité humaine et de la lutte contre les effets du changement climatique en milieu rural.

Article19.ma