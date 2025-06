Maroc – Le gouvernement lance un vaste plan national pour la reconstitution durable du cheptel

Une réunion de travail de haut niveau s’est tenue, ce vendredi 13 juin, au siège du ministère de l’Intérieur à Rabat. Dès l’ouverture de cette réunion, les participants ont été informés des principes directeurs de l’opération nationale de reconstitution du cheptel, tels que définis par les instructions royales.

Ces principes insistent sur la nécessité de conduire cette opération avec rigueur, professionnalisme et selon des critères objectifs. Il a été décidé que la gestion du dispositif d’appui sera confiée à des commissions supervisées par les autorités locales.

Les responsables ont souligné l’importance stratégique de cette initiative, dans un contexte marqué par la succession des années de sécheresse. L’opération vise à renforcer la productivité du secteur de l’élevage, garantir sa durabilité, assurer la souveraineté alimentaire du Royaume et accompagner les éleveurs face aux défis économiques et climatiques.

Une base de données numérique nationale

La stratégie adoptée repose sur la création d’une base de données numérique nationale, précise et actualisée, permettant de recenser le cheptel et d’identifier ses propriétaires. Cette base, intégrée à une vision globale de digitalisation des procédures, vise à fournir une image exacte de la situation sur le terrain. Elle servira à élaborer des plans de reconstitution adaptés aux réalités régionales et aux besoins concrets du secteur.

Un dispositif de gouvernance en trois niveaux

Le modèle de gouvernance présenté s’articule autour de trois niveaux de coordination :

Une commission centrale présidée par le ministère de l’Intérieur ;

Une commission technique intersectorielle placée sous l’égide du ministère de l’Agriculture ;

Des commissions locales dirigées par les walis et gouverneurs à travers tout le territoire.

Cette architecture permet une définition claire des rôles, responsabilités et missions de chacun des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce chantier national.

Mobilisation générale des responsables

Au cours de la réunion, les responsables territoriaux et centraux ont été sensibilisés à l’importance de leur engagement personnel et à leur responsabilité dans la réussite de l’opération. Ils ont été appelés à mobiliser l’ensemble des ressources humaines et logistiques nécessaires à toutes les étapes du projet, conformément aux Hautes Orientations Royales.

Les principales tâches identifiées incluent :

Le recueil de données fiables sur le cheptel et les éleveurs ;

Le respect rigoureux des critères d’éligibilité à l’appui ;

Le suivi strict des procédures opérationnelles de reconstitution ;

Le contrôle et la supervision effective des mécanismes de soutien ;

La sensibilisation des éleveurs à l’importance de ce chantier structurant.

Ce programme national s’inscrit dans une vision de long terme visant à assurer la résilience du secteur de l’élevage, pierre angulaire de la sécurité alimentaire et du développement rural au Maroc.

Article19.ma