Conflit Israël-Iran : frappes israéliennes sur l’Iran, riposte de Téhéran, l’escalade est engagée

Le Moyen-Orient s’enfonce dans une nouvelle spirale de violence après des frappes israéliennes contre l’Iran dans la nuit de jeudi à vendredi.

Israël frappe, l’Iran promet des représailles

Aux premières heures de ce vendredi 13 juin, Israël a lancé une série de frappes dites « préventives » contre des cibles en Iran, déclenchant une phase active de confrontation militaire entre les deux pays ennemis. L’opération, baptisée Lion Ascendant (Rising Lion), aurait visé des installations stratégiques, notamment des sites nucléaires, a rapporté Sky News.

Selon les médias d’État iraniens, plusieurs commandants et scientifiques auraient été tués, parmi eux, le chef des Gardiens de la Révolution, Hossein Salami.

Le guide suprême iranien, l’Ayatollah Ali Khamenei, a dénoncé des attaques contre des « zones résidentielles » et promis une « punition sévère ».

Israël déclare l’état d’urgence

Dans une allocution télévisée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a justifié l’opération en affirmant que l’Iran avait franchi un seuil dangereux dans l’enrichissement de l’uranium, menaçant « directement la survie d’Israël ».

Les autorités israéliennes ont proclamé l’état d’urgence et exhorté la population à se préparer à une possible attaque par missiles et drones iraniens.

Riposte immédiate de Téhéran

En représailles, l’Iran a lancé plus de 100 drones vers le territoire israélien dans les heures suivant les frappes, selon un porte-parole de l’armée israélienne (IDF). Les cibles précises de ces engins n’ont pas encore été confirmées.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a confirmé que le site nucléaire de Natanz, dans la province d’Ispahan, a été touché, tout en précisant qu’aucune hausse de radioactivité n’avait été détectée à ce stade.

Appels internationaux à la désescalade

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré que les États-Unis n’étaient pas impliqués dans cette opération. De son côté, le Royaume-Uni a également nié toute participation.

Le Premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, a exhorté « toutes les parties à la retenue » et à « réduire immédiatement les tensions ».

