Actualité – Les enfants au cœur du débat : Une consultation nationale inédite au CNDH

– Un processus participatif de grande ampleur

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) organise, les 13 et 14 juin 2025 à son siège à Rabat, une consultation nationale avec les enfants, venant couronner une dynamique lancée en février 2023.

Ce processus a donné lieu à douze consultations régionales à travers le Royaume, impliquant des centaines d’enfants de tous horizons et dans différentes situations sociales.

Une initiative pour institutionnaliser la participation des enfants

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un projet porté par le CNDH avec l’appui de l’UNICEF Maroc, visant à renforcer l’ancrage institutionnel du principe de participation des enfants.

L’objectif est de leur permettre de contribuer activement non seulement aux questions touchant leurs droits, mais également à celles qui concernent leurs communautés et leur avenir.

Ce principe de participation est au cœur de la Convention internationale des droits de l’enfant, à laquelle le Maroc est partie prenante.

« Associer les enfants et institutionnaliser leur participation n’est ni un luxe ni une faveur, mais un droit fondamental, et l’un des piliers de l’élaboration de politiques publiques inclusives et équitables, à l’écoute des besoins des enfants et de leur intérêt supérieur », a souligné Mme Amina Bouayach, présidente du CNDH.

Une consultation conduite par les enfants eux-mêmes

Fait remarquable : les séances de la consultation nationale seront entièrement conduites par les enfants eux-mêmes.

Elles porteront sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, les travaux du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, ainsi que sur les rapports parallèles qui lui sont soumis.

Les enfants y éliront également leurs représentants, qui présenteront un rapport alternatif devant le Comité onusien en septembre prochain.

Un appel des enfants et un partenariat renforcé

L’ouverture des travaux se fera en présence des enfants, de Mme Amina Bouayach, présidente du CNDH, de Mme Nezha Bouchareb, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, ainsi que de la représentante de l’UNICEF au Maroc.

Les travaux se concluront par le lancement d’un Appel des enfants, exprimant leur vision et leurs priorités en matière de droits humains.

À cette occasion, une convention de partenariat sera signée entre le CNDH et l’UNICEF pour renforcer leur collaboration.

Le programme prévoit également un atelier de dessin interactif autour du thème de l’espace numérique et de l’usage sécurisé d’Internet par les enfants, soulignant l’importance croissante des droits numériques dans la vie des plus jeunes.

