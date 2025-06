Affaire « Escobar du Sahara » : Abdenbi Bioui devant la justice pour la première fois à Casablanca

— Un ancien élu régional au cœur d’un scandale tentaculaire

Abdenbi Bioui, ancien membre influent du Parti Authenticité et Modernité (PAM) et ex-président de la région de l’Oriental, a comparu, ce jeudi 12 juin, pour la première fois devant la Cour d’appel de Casablanca.

Cette comparution intervient dans le cadre de l’affaire retentissante dite de « l’Escobar du Sahara », quelques jours après l’audition de son camarade de parti Saïd Naciri, qui aurait livré des éléments troublants à la justice, selon le média Alyaoum24.

Amaigri et vêtu d’une veste bleue, Bioui est apparu dans le box des accusés, mais un incident technique au niveau du micro a perturbé l’audience, obligeant la cour à la suspendre temporairement.

Des accusations lourdes et multiples

Actuellement détenu, Abdenbi Bioui fait l’objet de poursuites pour trafic de drogue, falsification et usage de faux documents officiels, conformément aux articles 354 et 356 du Code pénal. Il est aussi accusé d’avoir obtenu sous contrainte des documents juridiques liés à des transactions et désistements, et d’avoir participé à des actes arbitraires portant atteinte à la liberté individuelle, dans un but personnel.

En outre, Bioui est poursuivi pour avoir facilité, dans le cadre d’un réseau criminel structuré, la sortie et l’entrée illégales de citoyens marocains sur le territoire national, en vertu du Dahir du 11 novembre 2003. Il est également impliqué dans un accord présumé de trafic, transport et tentative d’exportation de drogues.

L’éclatement d’un réseau international en mai 2024

L’affaire dite « Escobar du Sahara » a éclaté en mai 2024, lorsque la justice marocaine a ouvert une enquête approfondie sur un vaste réseau de trafic international de stupéfiants. Cette enquête a mené à l’arrestation de plusieurs individus, dont des figures politiques de premier plan, suspectées d’avoir apporté leur soutien logistique ou administratif à ce réseau criminel.

Qui est le véritable “Escobar” ?

Le surnom « Escobar du Sahara » fait référence à Haj Ahmed Ben Brahim, alias « Le Malien », un trafiquant de drogue notoire âgé de 49 ans. Déjà arrêté en 2019 au Maroc, il purge actuellement une peine de dix ans de prison ferme. Depuis sa cellule, il a décidé de collaborer avec les autorités, révélant des informations cruciales qui ont contribué à faire tomber plusieurs personnalités impliquées dans cette affaire tentaculaire.

