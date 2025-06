Météo – Chaleur modérée sur le Maroc ce lundi 9 juin

Maroc : Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 09 juin 2025 :

– Temps chaud sur le Sud-Est, l’Est des provinces Sahariennes, l’Oriental et les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

– Nuages bas associés à des formations brumeuses ou bruines locales le matin et la nuit près des côtes Nord et Centre et sur le Nord des provinces du Sud.

– Nuages cumuliformes sur le Moyen Atlas et le Rif avec quelques gouttes de pluies et orages isolés.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Oriental, le Saiss, le Sud-Est et le Haut Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Sud-Est et les provinces du Sud et localement sur l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur les Haut et Moyen Atlas, de 20/25°C sur l’Oriental, le Saiss, le Rif, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, Tadla et le Sud-Est et de 16/20°C sur le reste du Royaume.

– Températures en baisse sur le Nord-Ouest et en légère hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

TEMPÉRATURES MINIMALES ET MAXIMALES PRÉVUES CE LUNDI DANS LES PRINCIPALES VILLES:

OUJDA 20/36

TANGER 21/29

RABAT 19/25

CASABLANCA 19/26

BENI MELLAL 23/39

MARRAKECH 21/39

FES 22/39

ERRACHIDIA 26/40

AGADIR 16/27

LAAYOUNE 18/28

DAKHLA 18/24

Article19.ma