Marhaba 2025 – Renforcement du transport maritime entre le Maroc et le sud de l’Europe

Le ministère du Transport et de la Logistique vient d’annoncer un renforcement majeur de l’offre de transport maritime à l’occasion de l’opération Marhaba 2025, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans le cadre de cette opération d’envergure, 29 navires seront mobilisés cette année sur 12 lignes maritimes reliant le Maroc au sud de l’Europe. Cette flotte permettra d’assurer jusqu’à 520 rotations hebdomadaires, avec une capacité estimée à 500.000 passagers et 130.000 véhicules par semaine, a précisé le ministère.

Coordination interinstitutionnelle et qualité des services

Les services du ministère collaborent étroitement avec les différents départements nationaux concernés afin de réunir toutes les conditions techniques et logistiques nécessaires au bon déroulement de l’opération. Une attention particulière est accordée à l’amélioration continue de la qualité des services, tant à bord des navires que dans les infrastructures portuaires.

Réservation obligatoire sur toutes les lignes

Pour garantir la fluidité du trafic et éviter les surcharges, le ministère rappelle que l’obligation de réservation préalable de billets à date et heure fixes est reconduite cette année. Cette mesure concerne particulièrement les lignes les plus fréquentées, telles que “Tanger Med-Algésiras” et “Tanger Ville-Tarifa”.

Le ministère invite l’ensemble des voyageurs à anticiper leurs déplacements et à organiser leur voyage à l’avance, en tenant compte de cette obligation de réservation.

Article19.ma