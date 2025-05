Actualité – Al Omrane Expo 2025 : Quand l’habitat devient un droit accessible à tous

Sous le soleil d’Ain Diab, entre mer et ville, un vent d’espoir souffle sur le Club Plein Ciel Paradise. Des centaines de visiteurs franchissent les portes de l’Al Omrane Expo, salon national devenu au fil des années le rendez-vous incontournable de l’habitat au Maroc.

Pour cette 8ᵉ édition, le ton est donné : solidarité, accessibilité et engagement citoyen.

Placé sous le thème « Daam Sakane : une initiative solidaire pour des logements accessibles à tous », l’événement ne se limite pas à exposer des maquettes ou à distribuer des prospectus. Il incarne une vision politique et sociale, portée par une ambition claire : rendre le logement digne une réalité pour tous les Marocains, quel que soit leur statut ou leur région.

Une inauguration à haute valeur symbolique

Dès l’ouverture, la présence de hauts responsables — secrétaires d’État, gouverneurs, présidents d’institutions et partenaires publics et privés — témoigne de l’importance stratégique de ce salon. Car derrière les stands colorés et les plans d’urbanisme, il y a une dynamique nationale en marche, pilotée par le Groupe Al Omrane, bras opérationnel de l’État en matière d’habitat et d’aménagement du territoire.

Ce n’est pas un simple salon immobilier. C’est une plateforme citoyenne, où se rencontrent banques, notaires, agences foncières, architectes, investisseurs, jeunes couples, retraités et familles modestes. Chacun y vient avec un rêve : celui d’avoir un toit. Et chacun y trouve des offres adaptées, des conseils personnalisés, et des solutions concrètes.

Une vision sociale, des réponses concrètes

Le programme « Daam Sakane », soutenu au plus haut niveau de l’État, est au cœur de cette édition. Il marque une rupture assumée avec la logique spéculative qui a longtemps dominé le secteur. Ici, le logement est vu comme un droit, non comme un luxe. L’offre est pensée pour répondre aux attentes réelles des citoyens : des prix accessibles, des projets ancrés dans le tissu local, et une approche inclusive de l’aménagement.

En marge de l’exposition, des conférences et panels d’experts viennent enrichir les échanges : habitat durable, financement responsable, inclusion territoriale… autant de thèmes qui font de l’Al Omrane Expo un laboratoire d’idées et un espace de dialogue entre l’État, le marché et les citoyens.

Un salon qui parle au cœur

Du 29 mai au 1er juin, les visiteurs de Casablanca et d’ailleurs sont invités à découvrir, questionner, et s’approprier cette nouvelle vision de l’habitat. Le Groupe Al Omrane, en renouvelant l’expérience de ce salon, montre qu’il ne construit pas seulement des murs, mais qu’il bâtit aussi des ponts entre aspirations citoyennes et action publique.

Et peut-être que cette année, plus que les précédentes, le rêve d’un chez-soi digne, stable et humain devient un peu plus concret pour des milliers de familles marocaines.

Article19.ma