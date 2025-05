Enseignement – Le grand jour : plus de 495 000 candidats plongent dans l’aventure du baccalauréat au Maroc

Ce jeudi 29 mai, très tôt le matin, les couloirs de près de 2 000 centres d’examen à travers tout le Maroc se sont remplis d’un mélange d’angoisse, d’espoir et de concentration. C’est le début de l’épreuve nationale tant redoutée : le baccalauréat.

Cette année, 495 395 candidats se présentent à la session ordinaire, répartis entre 385 330 élèves scolarisés dans l’enseignement public ou privé, et 110 065 candidats libres. Les filières scientifiques et techniques restent les plus prisées, attirant 64 % des candidats, contre 35 % pour les filières littéraires et 1 % pour les filières professionnelles, selon les chiffres officiels rendu public par le ministère de l’Education nationale.

Une organisation à grande échelle

Pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports a mis en place une logistique impressionnante :

1 995 centres d’examen,

près de 30 000 salles,

plus de 50 000 surveillants,

43 000 correcteurs mobilisés,

et 597 sujets d’épreuve préparés, dont 231 adaptés aux élèves en situation de handicap.

Nouveauté notable cette année : le recours au code de correction électronique, qui vise à réduire les erreurs matérielles et à renforcer la transparence des résultats. Un guide numérique a aussi été mis à disposition des candidats pour les aider à comprendre le cadre juridique et organisationnel de l’examen.

Un climat de confiance et de mobilisation

Tout au long de l’année, les élèves ont bénéficié d’un accompagnement pédagogique renforcé : soutien psychologique, cours de révision collectifs, et campagnes de sensibilisation contre la triche. L’ensemble de la communauté éducative — enseignants, parents, encadrants et autorités locales — a uni ses efforts pour que ce moment clé de la vie scolaire se déroule dans un climat de sérénité.

Le ministère a annoncé que les résultats de cette session ordinaire seront publiés le 14 juin 2025. Quant à la session de rattrapage, elle se tiendra du 3 au 7 juillet, avec des résultats attendus pour le 12 juillet.

Le mot de la fin : encouragements et gratitude

Dans son communiqué, le ministère a salué l’engagement exemplaire des enseignants, des équipes administratives, des parents, ainsi que le soutien des partenaires institutionnels et des médias.

À toutes les candidates et tous les candidats, il adresse un message simple mais fort : bon courage, et surtout, bonne chance !

Article19.ma