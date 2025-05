Politique – Le Conseil de gouvernement adopte le projet de loi relatif au statut des traducteurs assermentés

Présidé par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, le Conseil a entamé, ce jeudi, ses travaux par l’adoption d’un projet de loi clé : la refonte du statut des traducteurs assermentés.

Présenté par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, ce texte entend moderniser une profession cruciale mais régie par une législation vieille de plus de vingt ans. Objectif : garantir aux justiciables ne maîtrisant pas la langue de la procédure un accès équitable à la justice, dans le respect des standards du procès équitable.

Le projet définit une nouvelle organisation de la profession autour de cinq axes : désignation, conditions d’accès, formation, discipline, et mise à niveau. Une réforme qui vise à rendre la justice plus inclusive et plus efficace.

Une école inclusive : place aux enfants en situation de handicap

Le Conseil a également validé un décret proposé par le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Saïd Barada, en application de la loi-cadre sur les droits des personnes en situation de handicap. Il prévoit la création de commissions régionales et provinciales chargées de l’orientation scolaire des enfants handicapés, ainsi que le suivi de leur parcours éducatif.

Chaque année, un rapport d’activités de ces commissions sera transmis aux ministères concernés : Éducation, Santé, Solidarité. Une mesure qui s’inscrit dans l’objectif de construire une école réellement inclusive.

Du vinaigre plus sûr dans les assiettes des Marocains

À l’initiative du ministre de l’Agriculture, Ahmed Bouchareb, le gouvernement a adopté un décret encadrant la qualité et la sécurité sanitaire du vinaigre commercialisé. Face à l’émergence de nouveaux produits sur le marché, ce texte vise à protéger la santé des consommateurs tout en assurant la transparence des transactions commerciales.

Un nouveau cadre pour le cinéma marocain

Le Conseil a aussi validé un décret structurant la mise en œuvre de la loi sur l’industrie cinématographique et la réforme du Centre cinématographique marocain. Présenté par le ministre de la Culture, Mehdi Bensaïd, le texte redéfinit la gouvernance du secteur : deux catégories de membres composeront désormais le Conseil d’administration du CCM — représentants de l’administration et professionnels du cinéma. Une réforme qui pourrait insuffler un nouveau souffle à la production nationale.

Le Maroc renforce sa coopération militaire avec l’Azerbaïdjan

Sur le plan diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a présenté un accord de coopération militaire avec l’Azerbaïdjan, signé à Marrakech en octobre 2024. Un projet de loi l’approuvant a également été validé. Il s’inscrit dans la dynamique d’élargissement des partenariats stratégiques du Royaume.

Nouvelles nominations à des postes stratégiques

Enfin, comme à l’accoutumée, le Conseil a procédé à une série de nominations dans de hautes fonctions :