Sécurité – Hammouchi représente le Maroc au Forum international de Moscou, aux côtés de Lavrov et Choïgou et plaide pour un partenariat « gagnant – gagnant »

Le Maroc a pris part, les 27 et 28 mai, au Forum international sur la sécurité, organisé à Moscou par le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, un événement stratégique réunissant les responsables des services de sûreté et de renseignement de plus de 100 pays du Sud, de l’Est et de la Communauté des États Indépendants (CEI), ainsi que plusieurs organisations internationales majeures.

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a représenté le Royaume à ce forum, affirmant, lors de son intervention, la nécessité d’une infrastructure sécuritaire commune, équitable et indivisible, fondée sur la coopération proactive et le partage immédiat des informations face aux menaces mondiales émergentes. Il a plaidé pour un partenariat basé sur le principe du « gagnant-gagnant », condition essentielle, pour répondre efficacement aux défis stratégiques actuels, a rapporté la MAP.

La coopération juste et équitable entre les pays est le gage du succès de toute structure sécuritaire commune visant à endiguer les menaces et défis stratégiques à l’heure actuelle, a souligné M. Hammouchi, relevant que « le devoir de vigilance sous-tendant notre action proactive et notre responsabilité commune nous impose d’échanger les informations au sujet de l’ensemble des menaces sécuritaires identifiées ou potentielles, ainsi que leur partage de manière sécurisée et immédiate au service de notre sécurité collective, sur la base du principe gagnant-gagnant ».

Présences de haut niveau et message de Vladimir Poutine

Le forum a été ouvert par une allocution en visioconférence du président russe Vladimir Poutine, qui a souligné la nécessité d’une nouvelle architecture de sécurité mondiale juste, garantissant à chaque État la possibilité d’assurer sa sécurité sans nuire à celle des autres.

Il s’est félicité de la forte participation des pays du Sud et de l’Est, qui incarnent selon lui la majorité du système sécuritaire mondial et défendent des principes de souveraineté équitable et de développement autonome.

Parmi les personnalités marquantes présentes à Moscou figuraient Sergueï Choïgou, secrétaire du Conseil de sécurité russe et président du Forum, et Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, aux côtés de hauts responsables d’organisations comme l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) ou encore l’Union économique eurasiatique (UEE).

Rencontres bilatérales et coopération renforcée

Les travaux ont été marqués par des séances plénières et des panels thématiques axés sur les nouvelles menaces sécuritaires, notamment le terrorisme régionalisé, le crime organisé transnational, la cybercriminalité ciblant les infrastructures critiques, ainsi que les mutations géopolitiques et leurs impacts sécuritaires.

En marge du forum, M. Hammouchi a mené plusieurs entretiens bilatéraux avec les chefs et responsables de services de sécurité de pays partenaires, notamment avec le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB). Ces échanges ont porté sur le renforcement de la coopération sécuritaire bilatérale et sur la coordination face aux défis sécuritaires partagés.

Cette participation du Maroc, dans ce cadre hautement stratégique, vient confirmer son rôle central et crédible dans la coopération sécuritaire internationale, et la reconnaissance de la fiabilité des services marocains auprès de leurs partenaires dans la préservation de la stabilité régionale et mondiale.

