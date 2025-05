Capital market – L’AMMC et l’ARM unissent leurs efforts pour des perspectives de financement aux collectivités territoriales

– – Régions et Marché des Capitaux : vers un nouveau modèle de financement territorial

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) et l’Association des Régions du Maroc (ARM), en partenariat avec l’Ordre des Experts Comptables, ont organisé un atelier de haut niveau sous le thème : « Marché des capitaux et financement des régions : outils, opportunités et enjeux ». Objectif : examiner comment les régions marocaines peuvent tirer parti des instruments du marché pour financer leurs projets structurants.

Un dialogue stratégique autour du financement régional

Accueillie au siège de l’AMMC, la rencontre a réuni une quarantaine de participants, dont des directeurs généraux de Conseils régionaux, des responsables financiers, des représentants des Sociétés de Développement Régional, de l’AMMC, de l’ARM ainsi que des professionnels du secteur. Ensemble, ils ont exploré les possibilités concrètes qu’offre le marché des capitaux pour diversifier les ressources financières des régions, dans un contexte de décentralisation accrue.

Des outils à la portée des territoires

Les échanges ont permis de mettre en lumière les mécanismes réglementaires, financiers et comptables nécessaires à l’accès des régions aux financements via le marché. Emprunts obligataires, émissions privées, partenariats public-privé structurés… autant de solutions adaptées aux besoins spécifiques des collectivités territoriales. L’atelier a aussi favorisé un partage d’expériences et identifié des leviers d’accompagnement technique et institutionnel à mettre en place.

Une dynamique d’ouverture portée par l’AMMC

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale de l’AMMC visant à renforcer l’attractivité du marché des capitaux auprès des acteurs publics locaux. Régulateur du secteur financier, l’AMMC joue un rôle clé dans la transparence et la bonne gouvernance du marché, tout en veillant à la protection de l’épargne investie. Sa collaboration étroite avec les Régions pourrait contribuer à réinventer le financement du développement territorial au Maroc.

Article19.ma