Shopping – Le British « Virgin Megastore » s’installe en plein Triangle d’Or : Casablanca

Virgin Megastore vient de poursuivre, cette semaine, son expansion au Maroc avec l’inauguration de son 10ᵉ magasin national et 3ᵉ à Casablanca, au cœur du très chic Triangle d’Or. Plus qu’un simple espace commercial, cette nouvelle adresse se veut un lieu de vie connecté aux tendances technologiques, culturelles et lifestyle du moment.

Pas moins de 450 m² d’expériences immersives. C’est la promesse de ce nouveau magasin, qui déploie 10 univers distincts allant des produits high-tech et jeux vidéo aux livres, objets déco, soins bien-être, papeterie ou encore petit électroménager. Un concept pensé pour satisfaire une clientèle urbaine, curieuse et exigeante, à la recherche de nouveautés, d’authenticité et de services sur mesure.

Une vision moderne du retail

« Ce magasin incarne notre volonté d’offrir bien plus qu’un simple espace d’achat : un lieu d’échange, de découverte et de passion », affirme Asmâa Azmi, Chef du Département Marketing & Communication de Virgin Megastore Maroc. L’enseigne revendique une approche unique du retail, fondée sur la pluralité des univers proposés, l’interconnexion des produits et un service client personnalisé.

Avec un investissement de 9 millions de dirhams, ce nouveau point de vente renforce la présence stratégique de Virgin Megastore dans la capitale économique, tout en illustrant son ancrage dans un modèle de commerce hybride et innovant, qui conjugue présence physique et plateforme e-commerce (www.virginmegastore.ma).

Des offres exclusives et une équipe dédiée

À l’occasion de cette ouverture, des promotions exceptionnelles seront proposées pendant un mois sur l’ensemble des produits. Le magasin mobilise une équipe de 30 collaborateurs formés pour offrir conseils avisés et accompagnement sur mesure, dans un environnement inspirant, à la fois culturel et technologique.

Implantée au Maroc depuis 2010, Virgin Megastore s’est imposée comme une référence dans la distribution de produits high-tech et culturels. Présente à Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Tanger et Agadir, l’enseigne s’adresse à une clientèle intergénérationnelle en quête de qualité, d’innovation et de découverte.

Article19.ma