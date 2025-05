Justice – Réforme de la procédure civile : un tournant décisif pour l’efficacité et l’humanisation de la justice marocaine (M. Ouahbi)

– – Une loi portée par une vision royale et un consensus national

Lors d’une allocution du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi devant la chambre des Conseillers, il a souligné que la réforme de la procédure civile « ne surgit pas dans un vide institutionnel : elle est l’expression directe d’une volonté politique claire, traduite dès 2009 dans le discours royal fondateur du 20 août. »

Et d’ajouter : Le roi Mohammed VI y appelait à mettre fin aux lenteurs, à la complexité et à la faible lisibilité de la justice marocaine. Cette nouvelle loi, selon le ministre de la Justice, est la concrétisation de cette vision ambitieuse : rendre la justice plus rapide, plus accessible, plus équitable. En intégrant les principes constitutionnels de 2011, les standards internationaux et les objectifs du Nouveau modèle de développement, le projet de loi n° 02.23 entend offrir un cadre procédural renouvelé, moderne et citoyen. Il marque aussi une volonté ferme d’ancrer la transformation numérique au cœur du service public de la justice.

Une élaboration législative rigoureuse et participative

Le processus d’élaboration de ce texte a suivi un parcours institutionnel dense, jalonné de consultations approfondies, de lectures successives et de débats nourris. Transmis à la primature dès janvier 2022, le projet a été discuté au sein des instances gouvernementales, puis déposé au Parlement où il a suscité un vif intérêt. Plus de 1 700 amendements ont été formulés par les groupes parlementaires : 1160 au sein de la Chambre des représentants et 549 au sein de la Chambre des conseillers. Cette interaction entre l’exécutif et le législatif a permis d’enrichir le texte, avec 181 amendements adoptés, dans un esprit de co-construction. Le ministre a salué le sens des responsabilités des élus, qui ont dépassé les logiques partisanes pour aboutir à une réforme équilibrée, articulée autour de la sécurité juridique, l’efficacité procédurale et le respect des droits des justiciables.

Des avancées structurelles pour une justice plus efficace, accessible et humanisée

Le projet introduit un changement de paradigme sur plusieurs fronts majeurs :

Allègement et sécurisation des procédures : suppression de plusieurs sanctions pécuniaires dissuasives, révision du régime de compétence (type et valeur) pour garantir l’accès à l’appel à un plus grand nombre, introduction de décisions autonomes en matière d’incompétence et encadrement rigoureux des délais.

Renforcement du rôle du juge : le juge devient acteur de la vérité judiciaire, avec des pouvoirs accrus de gestion du procès, tout en restant neutre. Il peut désormais demander la régularisation d’une procédure, convoquer les parties, exiger des pièces, et imposer la comparution personnelle. Ce rôle actif du juge vise à réduire les contentieux artificiels et à mieux orienter les débats.

Justice numérique et proximité du justiciable : la réforme consacre des mécanismes de dématérialisation, notamment dans la procédure de recours, avec la possibilité de déposer les actes dans n’importe quel greffe de juridiction. La visioconférence, les correspondances électroniques et les injonctions dématérialisées font partie intégrante de la réforme, dans le respect du principe de réciprocité pour les actes internationaux.

Une place affirmée pour l’avocat : désormais, le rôle du barreau est reconnu comme pilier du procès équitable. Aucune procédure d’instruction (expertise, serment, constat) ne peut se dérouler sans la présence ou la convocation formelle de l’avocat. Son bureau est considéré comme domicile légal pour les notifications, sauf en cas de contraintes financières non prévues contractuellement.

Amélioration de l’accès au juge suprême : pour garantir l’égalité d’accès à la Cour de cassation, le seuil des recours est abaissé à 30.000 dirhams, favorisant ainsi un contrôle plus large de la légalité par la plus haute juridiction du Royaume.

Clarification de l’organisation judiciaire : le texte opère une répartition plus rationnelle des compétences entre les présidents de juridiction, les juges de l’exécution et les sections spécialisées des Cours d’appel dans les zones non couvertes par une Cour spécialisée. Il renforce également l’harmonisation avec les lois organiques (notamment la loi 38.15 sur l’organisation judiciaire).

Une réforme fondatrice pour une justice tournée vers l’avenir

Le ministre Ouahbi a conclu en affirmant que ce projet de loi constitue un socle fondamental pour le reste des réformes procédurales, à venir dans les domaines pénal, administratif et commercial. Il représente un outil au service d’un État de droit inclusif et moderne, garant de la sécurité juridique et de la confiance du citoyen envers l’institution judiciaire. Le projet anticipe aussi les évolutions futures de la pratique judiciaire, en misant sur l’efficacité, la célérité, l’intelligibilité et l’égalité d’accès. L’adoption de cette réforme majeure s’inscrit pleinement dans l’agenda stratégique du Maroc en matière de gouvernance, de développement et de respect des droits fondamentaux.

