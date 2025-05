Débat – Doha : « L’intelligence artificielle face aux droits humains : innover sans exclure, protéger sans freiner » (Mme Bouayach)

Dans un monde en pleine transformation, où l’intelligence artificielle redéfinit à grande vitesse nos sociétés, nos économies et nos rapports humains, la question des droits fondamentaux devient plus pressante que jamais.

À l’occasion de la conférence internationale de Doha (27 et 28 mai), Mme Amina Bouayach, présidente de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, adresse un message fort : l’innovation technologique ne doit ni creuser les inégalités ni fragiliser les libertés.

Elle appelle à une gouvernance mondiale partagée, fondée sur le respect effectif des droits humains, pour garantir que les systèmes d’intelligence artificielle soient conçus au service de l’humain — et non à ses dépens.

Verbatim :

« Madame Maryam bint Abdullah Al-Attiyah, Présidente de l’Institution nationale des droits de l’homme du Qatar, chère amie ;

Monsieur Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme ;

Monsieur Mohammed bin Ali Al-Mannai, Ministre des Communications et des Technologies de l’information du Qatar ;

Monsieur Mohammed Ahmed Al Yamahi, Président du Parlement arabe ;

Monsieur Abdulrahman bin Ali Al-Fraihid Al-Maliki, Président de l’Agence nationale de cybersécurité du Qatar ;

Madame Mary Kawar, Directrice du Centre régional des États arabes au sein du Programme des Nations Unies pour le développement ;

Mesdames et Messieurs,

Honorables participantes et participants,

J’aurais souhaité être parmi vous durant les deux jours de notre conférence, mais il m’a été malheureusement impossible d’y assister en personne.

Le thème qui nous réunit aujourd’hui est, sans aucun doute, d’une actualité brûlante. Il est porteur d’une dynamique considérable, avec des évolutions rapides, qui influent sur tous les aspects de la vie.

Nous conviendrons tous que nous vivons aujourd’hui un moment décisif, une véritable révolution, et un tournant majeur dans l’histoire de notre développement humain.

L’espace numérique, les technologies avancées et les systèmes d’intelligence artificielle redessinent notre monde et influencent profondément notre quotidien et nos modes de gestion. Ce domaine suscite débats, initiatives et préoccupations, confirmant que l’innovation constitue aujourd’hui le moteur de services intelligents, de qualité et d’efficacité.

Il ne se passe quasiment pas un jour sans une nouvelle découverte ou une innovation spectaculaire, nous invitant à une profonde réflexion sur les possibles d’aujourd’hui…

Les opportunités sont immenses… mais les écarts sont tout aussi saisissants, entre des pays dont les citoyens bénéficient déjà – ou peuvent bientôt bénéficier – de cet essor technologique, et d’autres qui cherchent encore leur voie, tandis qu’un troisième groupe demeure à ce jour en marge de cette avancée.

Les risques et menaces sont bien réels et vécus, menaçant des droits, des libertés, des parcours, et parfois même l’essence de la dignité humaine.

Mesdames et Messieurs,

Il y a quelques jours à peine, un nouveau rapport de l’Organisation internationale du travail a été publié. L’une de ses principales conclusions indique que les systèmes d’intelligence artificielle menacent davantage les emplois occupés par les femmes que ceux occupés par les hommes.

Il existe des biais parfois enracinés dans les systèmes eux-mêmes, dans leurs concepteurs et dans ceux qui les entraînent ;

Des groupes vulnérables, notamment les femmes et les filles, sont particulièrement ciblés – le phénomène de la « pornographie deepfake », que nous aborderons durant nos discussions, en est un exemple criant ;

Des systèmes menacent la liberté d’expression, d’opinion, la vie privée, et introduisent des normes qui mettent en péril le droit de réunion pacifique ;

Des algorithmes favorisent une désinformation plus rapide, plus facile et plus efficace, menaçant ainsi l’accès à l’information, les choix électoraux, et les processus démocratiques…

Ces préoccupations, Mesdames et Messieurs, ne relèvent pas du théorique. Elles sont bien réelles, vécues par les plus vulnérables d’entre nous.

En tant qu’acteurs des droits humains, nous ne sommes pas des obstacles, et ne souhaitons en aucun cas entraver les avancées technologiques. Ce que nous voulons, c’est que les systèmes d’intelligence artificielle et les algorithmes soient conçus pour protéger l’humain et faire progresser l’humanité et les droits fondamentaux.

Le droit international des droits de l’homme – que je considère comme l’une des plus grandes réussites collectives de notre histoire – n’est en rien un frein à l’innovation. Il constitue au contraire un cadre universel garantissant un accès équitable aux bénéfices du progrès pour tous.

L’innovation n’est plus un choix, mais une exigence, une nécessité impérieuse.

Il en va de même pour les droits et les libertés : leur respect n’est pas optionnel… il est fondamental et non négociable.

Pour récolter collectivement, de manière sûre et bénéfique, les fruits de l’intelligence artificielle et des technologies avancées, il nous faut une gouvernance mondiale partagée, fondée sur l’effectivité des droits et leur consolidation.

Mesdames et Messieurs,

Les institutions nationales des droits de l’homme ne se contentent pas de fournir des avis et des conseils aux gouvernements et aux parties prenantes concernant l’usage de l’intelligence artificielle et les politiques qui y sont liées. Elles observent également ses effets sur la réalité des droits humains. Nous recevons et traitons des plaintes concernant des atteintes potentielles aux droits et libertés induites par ces systèmes… et nous plaidons pour des garanties et des mécanismes de justice.

L’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme et ses réseaux régionaux amplifient cette voix collective, ce plaidoyer aux niveaux régional et international… pour que les droits humains soient intégrés dès la conception, l’entraînement et les finalités de ces systèmes – que nous voulons centrés sur les droits : Human Rights by Design.

Nous réitérons ainsi notre appel aux acteurs du domaine pour mettre en lumière l’impact de l’espace numérique et des systèmes d’intelligence artificielle sur les droits humains, y compris en ce qui concerne :

les violences fondées sur le genre facilitées par la technologie,

les atteintes à la vie privée,

les discriminations,

les discours de haine et les incitations à la violence,

les obstacles à l’accès égal aux droits.

Ce sont là les thèmes, les axes et les objectifs que les travaux de cette conférence vont aborder. Nous sommes heureux, à l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, d’en être l’une des institutions organisatrices.

Merci encore à l’Institution nationale des droits de l’homme du Qatar qui nous accueille, et merci à nos partenaires.

Je suis convaincue que les compétences réunies à l’occasion de cette conférence sauront éclairer les zones d’ombre des systèmes d’intelligence artificielle liés aux droits humains.

Merci à toutes et à tous.

Depuis Rabat. »

