Actualité – Selha Group accélère son expansion en Europe avec la reprise d’Éolane Valence

– – Une étape décisive pour un acteur franco-marocain de l’électronique

Selha Group, acteur industriel majeur de l’électronique en Europe et au Maroc, annonce que le Tribunal de commerce de Paris a validé son offre de reprise des activités du site d’Éolane Valence, en France.

Cette opération stratégique marque un tournant dans le développement du groupe, qui renforce ainsi son ancrage dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie et du médical, lit-on dans un communiqué rendu public.

France-Maroc : une synergie industrielle renforcée

Fruit d’une coopération entre industriels marocains et français, Selha Group fonde son modèle de croissance sur la complémentarité entre ses implantations sur les deux rives de la Méditerranée.

L’intégration du site de Valence permettra d’optimiser les échanges de compétences, de soutenir des projets technologiques à forte valeur ajoutée, et de dynamiser l’écosystème industriel marocain, notamment à travers le site de Casablanca.

Casablanca, pivot stratégique du groupe

« L’intégration du site de Valence illustre notre volonté de bâtir un groupe industriel solide et performant, fondé sur la complémentarité des savoir-faire entre la France et le Maroc », déclare Karim El Ouazzani, Directeur Général de Selha Maroc.

Ce rapprochement ouvre de nouvelles opportunités pour le site de Casablanca, qui bénéficiera d’un transfert de compétences, de projets industriels d’envergure et d’une visibilité renforcée à l’international.

À propos de SELHA Group

Selha Group est un groupe industriel familial franco-marocain spécialisé dans le développement et la fabrication de produits électroniques pour des marchés de pointe tels que l’aérospatial, la défense, les télécommunications, l’énergie, l’industrie et le médical.

Depuis 2004, le groupe développe des

solutions électroniques innovantes, adaptés aux défis technologiques et environnementaux de ses

clients.

Selha Group s’appuie désormais cinq sites industriels en France et au Maroc : Eu (Normandie), Renazé et Cossé-le-Vivien (Pays de la Loire), Valence (Auvergne-Rhône-Alpes) et Casablanca (Maroc).

Le groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 130 M € en 2024 (+30 % par rapport à 2023), avec une projection de 160M € pour 2025.

Article19.ma