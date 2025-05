Énergie – Le Maroc obtient £300 millions de la BEI et de la KfW pour renforcer son réseau électrique

L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) du Maroc a sécurisé un financement de 300 millions d’euros auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et de la banque de développement allemande KfW. Ce financement vise à renforcer l’infrastructure de transmission d’électricité du pays et à soutenir sa transition énergétique.

Les fonds, comprenant 170 millions d’euros de la BEI et 130 millions d’euros de la KfW, seront utilisés pour moderniser et étendre le réseau national sur 731 km, augmentant ainsi sa capacité d’évacuation de 1 850 MVA, selon un communiqué de presse de la BEI.

Le prêt est garanti par le mécanisme de garantie de l’Union Européenne.

+ Le Maroc vise à atteindre 56 % de capacité installée à partir de sources renouvelables d’ici la fin 2027 +

Cet investissement s’inscrit dans la feuille de route plus large de l’ONEE, qui prévoit des investissements de 220 milliards de dirhams marocains (21,7 milliards de dollars) d’ici 2030, dont 177 milliards de dirhams sont dédiés au secteur de l’énergie, selon le site Zawya.com.

Ce financement complète les investissements antérieurs, tels que le parc éolien de Jebel Lahdid de 270 MW, cofinancé par la BEI, la KfW et l’Union Européenne. Mis en service en octobre 2024, ce parc éolien est le quatrième projet du Programme Intégré d’Énergie Éolienne de 1 000 MW du Maroc.

L’ONEE dispose d’une capacité installée de 12 017 mégawatts (MW), dont 45,4 % proviennent des énergies renouvelables, et développe 12,5 gigawatts (GW) de capacité supplémentaire d’ici 2030.

Son réseau de transmission s’étend sur plus de 30 000 km, avec une interconnexion électrique de 3 GW sur 1 400 km entre le sud et le centre du pays en projet.

Le Maroc vise à atteindre 56 % de capacité installée à partir de sources renouvelables d’ici la fin 2027 contre 45,4% actuellement, ajoute la même source.

Article19.ma