African Lion 2025 – Washington change de discours et appelle ses alliés africains à devenir « plus autonomes »

Les temps ont bien changé. La preuve: l’armée américaine prend ses distances avec son discours habituel sur la bonne gouvernance et les causes profondes des insurrections. Elle privilégie désormais un message plus direct : ses alliés fragiles en Afrique doivent se préparer à assurer davantage leur propre sécurité, selon l’agence de presse américaine AP.

Lors d’African Lion 2025, son plus grand exercice militaire conjoint sur le continent, ce changement était manifeste.

« Nous devons amener nos partenaires à un niveau leur permettant de mener des opérations de manière autonome », a déclaré le général Michael Langley dans une interview accordée à l’Associated Press.

« Il faut un partage du fardeau », a ajouté Langley, plus haut responsable militaire américain en Afrique, vendredi, dernier jour de l’exercice.

+ Il faut un partage du fardeau +

Pendant quatre semaines, des troupes (10.000 personnes) de plus de 40 pays se sont entraînées à affronter des menaces terrestres, aériennes et maritimes. Elles ont utilisé des drones, simulé des combats rapprochés et lancé des roquettes guidées par satellite dans le désert.

Les manœuvres ont ressemblé aux éditions précédentes d’African Lion, qui en est à sa 21e année. Mais le langage a changé : ont disparu les messages insistant sur les principes qui, selon les États-Unis, les différenciaient de la Russie et de la Chine.

Le discours sur l’interconnexion entre défense, diplomatie et développement — autrefois au cœur de l’approche sécuritaire de Washington — a laissé place à un appel à aider les alliés à construire leur propre capacité de défense.

Une priorité, selon Langley, pour le département de la Défense de l’administration du président Donald Trump, a ajouté la même source.

Article19.ma