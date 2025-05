Marché du travail – L’UM6P annonce le recrutement de 50 talents

– – L’UM6P annonce le recrutement de 50 talents : vous pouvez postuler et rejoindre l’Université Mohammed VI Polytechnique

Située à Benguerir à proximité de Marrakech et depuis sa fondation en 2017, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) s’est démarquée comme une institution d’enseignement supérieur leader au Maroc.

Cet établissement universitaire, qui cherche à devenir un pôle académique d’excellence non seulement dans le domaine de l’éducation mais également dans le secteur de la recherche scientifique, est connue pour son engagement d’aider les étudiants pour atteindre les niveaux de l’excellence académique, lit-on sur la plateforme Facebook.

L’université, qui se démarque par son encouragement de la recherche avancée et la favorisation de l’esprit de l’innovation en soutenant des projets innovants qui s’intéressent à différents domaines dont notamment, les différentes sciences, la santé et la technologie.

Par ailleurs, l’université favorise l’esprit de l’innovation et de collaboration entre les chercheurs, les étudiants et les industriels pour développer des solutions efficaces capables de résoudre les différents problèmes qui se posent.

Donner naissance aux leaders du futur

L’Université Mohammed VI Polytechnique a comme objectif de former de nouvelles générations de leaders, d’entrepreneurs et de chercheurs, capables de participer activement dans le processus de développement social et économique du Royaume marocaine.

Dans ce cadre, L'(UM6P) propose tout un ensemble diversifié de programmes académiques pour les cycles, Licence, Master et Doctorat, en plus des programmes de formation continue. Les programmes offerts se focalisent sur des domaines aussi importants et émergents de nature à contribuer dans le processus de la diversification de l’économie marocaine et à relever les défis et enjeux mondiaux.

Former aujourd’hui, bâtir durablement demain

L’Université Mohammed VI Polytechnique l’UM6P a pu se présenter comme un établissement d’enseignement de grande classe grâce à sa capacité de jouer un rôle primordial dans le développement des compétences de la main-d’œuvre, la rendre qualifiée et capable de répondre aux besoins du marché marocain à travers la fourniture de formations diversifiées. À noter que l’investissement dans le domaine de la recherche scientifique et la contribution au développement durable ont permis à l’université UM6P de garder sa position de leader au Royaume dans le domaine de l’enseignement supérieur.

UM6P a lancé une nouvelle vague de recrutement en offrant plus de 50 Opportunités d’emploi pour embaucher des profils ayant les compétences nécessaires pour contribuer dans le développement de cette institution d’enseignement supérieure supérieur. Découvrez les opportunités offertes et postulez dès maintenant au poste qui s’adapte à votre profil et à vos compétences.

Website : https://www.um6p.ma/

Article19.ma