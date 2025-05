Édito – Ssi Akhannouch, l’époque du “Chkoun nta ?” serait-elle de retour ?

* * Driss Basri, alors puissant ministre de l’Intérieur et de l’Information, a convoqué Khalid Jamaï, rédacteur en chef du journal L’Opinion, en novembre 1993 à Rabat, pour lui demander sûr un ton menaçant des comptes sur un article critiquant la régularité des élections. Lors de cette rencontre, Basri lui aurait lancé : « Qui es-tu pour te permettre de lancer de telles accusations ? »

Cet échange a marqué les esprits, notamment par la phrase « Chkoun nta ? » devenue emblématique de l’autoritarisme de l’époque. Khalid Jamaï a répondu à cette interpellation en publiant une lettre ouverte, dénonçant les menaces et intimidations tout en affirmant son engagement pour la liberté de la presse.

« Les petites concessions finissent toujours par se transformer en grande compromission, et les petites lâchetés et petites peurs en soumission et résignation. L’abus du pouvoir se nourrit de notre peur, de notre lâcheté et notre résignation quotidiennes », a averti Jamaï dans cette lettre mémorable.