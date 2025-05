Focus – Le Maroc s’impose comme « la plus captivante destination » de voyage d’Afrique en 2025 (TTW)

Constat. Le Maroc s’impose rapidement comme une destination touristique incontournable sur le continent africain en 2025, grâce à un subtil mélange de patrimoine millénaire, de paysages variés et d’infrastructures en plein essor.

L’essor du secteur est soutenu par des investissements stratégiques : ouverture de nouvelles lignes aériennes, développement d’hébergements haut de gamme et amélioration de l’accessibilité. Cette dynamique a permis d’enregistrer un nombre record de visiteurs, séduits par des villes vibrantes, des sites historiques fascinants et une hospitalité légendaire, affirme le site spécialisé basé à New York, Travel and Tour World (TTW).

Le Maroc séduit les vacanciers français

À l’approche de l’été 2025, le Maroc devient le choix privilégié des vacanciers français. Malgré un contexte économique incertain, le royaume attire grâce à son accessibilité, ses prix compétitifs et sa richesse culturelle. Une enquête Opinion Way, relayée par Beur FM, confirme cette tendance : le Maroc figure parmi les destinations les plus convoitées, notamment pour sa « fascination exotique », sa proximité géographique et ses options abordables.

Alors que la majorité des Français privilégient des vacances locales, le Maroc résiste à la tendance baissière du tourisme international et renforce sa position en tant que destination internationale favorite.

Des villes marocaines en pleine ascension

Marrakech conserve sa place de leader avec ses souks, ses palais et sa médina envoûtante. Mais d’autres villes émergent rapidement :

Essaouira : +150 % d’intérêt, grâce à ses plages, sa culture artistique et sa douceur de vivre.

Fès : +64 % de recherches, attirant les passionnés d’histoire et d’architecture.

Les agences de voyages françaises confirment l’engouement : 38 % placent le Maroc en tête de leurs ventes internationales, loin devant la Tunisie (27 %) et l’Espagne (23 %).

Diplomatie et innovations au service du tourisme

L’amélioration des relations entre Rabat et Paris facilite les échanges touristiques. En parallèle, le secteur marocain multiplie les innovations : meilleure qualité hôtelière, campagnes de promotion ciblées, sécurité renforcée.

En avril 2025, même si les départs depuis la France ont légèrement reculé, la valeur des ventes a progressé, signe que les visiteurs privilégient des séjours plus qualitatifs, avec une dépense moyenne de 1 000 euros par voyageur.

Une connectivité aérienne en plein essor

Transavia, en partenariat avec l’ONMT, lancera 14 nouvelles lignes directes entre la France et le Maroc pour l’hiver 2025-2026, offrant 130 000 sièges supplémentaires.

Agadir accueillera même la première base saisonnière de la compagnie hors de France, un tournant stratégique qui conforte le Maroc comme première destination de Transavia.

Un secteur touristique en pleine explosion

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

5,7 millions de visiteurs entre janvier et avril 2025 (+17 % par rapport à 2024).

Avril 2025 : 1,7 million d’arrivées (+15 %).

2024 : 17,4 millions de touristes (record africain, devant l’Égypte), pour 11 milliards de dollars de recettes.

Avec plus de 2,4 millions de touristes français en 2024, la France reste un pilier du tourisme marocain, renforcé par des liens historiques et culturels profonds.

Une croissance continue du marché espagnol

En 2024, le Maroc a accueilli environ 3,5 millions de touristes espagnols, ce qui représente une hausse significative par rapport aux années précédentes. Cette progression est le fruit d’efforts conjoints entre l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et des partenaires espagnols, visant à renforcer la connectivité aérienne et à promouvoir la diversité des destinations marocaines.

Cette tendance positive se poursuit en 2025, avec une augmentation notable des arrivées de touristes espagnols, consolidant ainsi l’Espagne comme l’un des principaux marchés émetteurs pour le tourisme marocain.

Les villes marocaines telles que Marrakech, Casablanca et Fès figurent parmi les destinations préférées des touristes espagnols, notamment lors des périodes festives comme le Nouvel An.

Cap sur 2030 : un avenir prometteur

Le Maroc regarde vers l’avenir avec ambition. La co-organisation de la Coupe du Monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal devrait booster les arrivées internationales.

120 nouvelles lignes aériennes ouvertes en 2024.

Arrivée de grandes chaînes hôtelières : Four Seasons, Nobu…

Le pays vise 26 millions de touristes annuels d’ici 2030, soit une hausse de 50 %. Si la dynamique actuelle se poursuit, cet objectif semble à portée de main.

Article19.ma